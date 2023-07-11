Венгрия предлагает увеличить число морских портов Украины, задействованных в "зерновой инициативе"

"Черноморское "зерновое соглашение", срок действия которого истекает 18 июля, должно быть продлено и расширено, чтобы украинская сельхозпродукция снова могла доставляться в страны юга Европы, Африку и Ближний Восток традиционными путями", – цитирует Надя пресс-служба.

В Венгрии надеются в этом вопросе на Турцию, которая "в российско-украинской войне [...] поддерживает прекрасные отношения с обеими сторонами".

"Из-за военного конфликта украинское зерно, поступающее через границы пяти прифронтовых стран, создает серьезные рыночные трудности и серьезные проблемы для аграриев. "[Зерновой] коридор" не оправдал наших ожиданий и не смог заменить черноморское судоходство", – заявили в Будапеште.

Надь подчеркнул, что "проблемы могут быть решены, если украинское зерно сможет снова попадать в страны назначения, южноевропейские государства-члены, Африку и Ближний Восток по традиционным маршрутам".

Агентство "Интерфакс-Украина" сделало вывод, что Венгрия предлагает увеличить с трех до пяти число морских портов Украины, участвующих в "зерновой инициативе".