Венгрия предлагает увеличить число морских портов Украины, задействованных в "зерновой инициативе"

"Черноморское "зерновое соглашение", срок действия которого истекает 18 июля, должно быть продлено и расширено, чтобы украинская сельхозпродукция снова могла доставляться в страны юга Европы, Африку и Ближний Восток традиционными путями", – цитирует Надя пресс-служба.
В Венгрии надеются в этом вопросе на Турцию, которая "в российско-украинской войне [...] поддерживает прекрасные отношения с обеими сторонами".
"Из-за военного конфликта украинское зерно, поступающее через границы пяти прифронтовых стран, создает серьезные рыночные трудности и серьезные проблемы для аграриев. "[Зерновой] коридор" не оправдал наших ожиданий и не смог заменить черноморское судоходство", – заявили в Будапеште.
Надь подчеркнул, что "проблемы могут быть решены, если украинское зерно сможет снова попадать в страны назначения, южноевропейские государства-члены, Африку и Ближний Восток по традиционным маршрутам".
Агентство "Интерфакс-Украина" сделало вывод, что Венгрия предлагает увеличить с трех до пяти число морских портов Украины, участвующих в "зерновой инициативе".
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн т зерна.