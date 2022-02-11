Верховный Суд подтвердил факт мошенничества и обязал украинскую "Старк Шиппинг" вернуть деньги норвежской Norden

Norden заявил, что "Старк Шиппинг" намеренно фальсифицировал счета от буксирных компаний и таким образом присвоил за шесть месяцев 2020 года на 10 заходах судов в украинские порты более $80 тыс.

По данным журналистов, "Старк Шиппинг" по итогам 2019 года являлся вторым по величине морским агентом Украины, обслужившим более 790 судозаходов для крупнейших украинских и международных агропромышленных гигантов, таких как Bunge, Cargill, Kernel, Viterra,Vioil, MHP, а также паромного сервиса Neptune Lines.

В июле 2020 года Norden обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, Главное следственное управление Нацполиции Украины открыло уголовное производство в отношении должностных лиц ООО "Старк Шиппинг" по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Также судовладелец обратился в суд в рамках хозяйственного процесса с иском на более чем $80 тыс.

"Спустя пять месяцев следствия, в декабре 2020 года, ГСУ (Главное следственное управление. – "ГОРДОН") Украины пригласило директора "Старк Шиппинг" [Андрея] Царенко на вручение подозрения в совершении преступления, тот в свою очередь покинул страну и был объявлен в международный розыск. А после возвращения в Украину спустя почти семь месяцев по решению суда он был помещен под домашний арест, где, собственно, и находился на время всего процесса в рамках уголовного производства", – пишут "Подробности".

После передачи дела в суд Генеральная прокуратура переквалифицировала производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия). Печерский суд Киева вынес решение, согласно которому Царенко, "будучи директором предприятия, признает факт незаконного завладения средствами датчан неустановленными лицами его предприятия, в неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленным способом в момент, когда он самоустранился от управления предприятием", утверждают авторы материала. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние, а также весь комплекс смягчающих обстоятельств, суд признал его виновным, освободил от уголовной ответственности и передал на поруки трудовому коллективу.

В то же время в рамках хозяйственного процесса Верховный Суд оставил в силе решение Апелляционного суда Одессы и признал факт мошенничества, отмечают журналисты. "Старк Шиппинг" суд обязал вернуть похищенные средства вместе с судебными сборами и расходами, связанными с юридическим сопровождением судовладельцев в Украине.

"Таким образом, создан первый реальный прецедент, когда крупнейший мировой судовладелец смог отстоять свои права, доказать вину украинского контрагента в украинском же суде, вернуть украденные средства и привлечь директора предприятия к ответственности (пусть и не без особенностей печерского правосудия)", – делают вывод журналисты.