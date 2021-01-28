За 20 лет Россия потратила на геополитику $609 млрд. Инфографика "Новой газеты"

Согласно подсчетам российской "Новой газеты", за 20 лет больше всего "геополитических" средств РФ направила на поддержку режимов в Беларуси и Украине – более чем по $100 млрд.

СМИ подсчитали деньги, которые Кремль потратил на геополитику Фото: pixabay.com

За 20 лет Россия, которой на разных должностях руководил нынешний президент Владимир Путин, потратила в интересах геополитики $609 млрд (почти 46 трлн рублей). Об этом свидетельствуют подсчеты российской "Новой газеты", опубликованные 27 января.

Издание разделило затраты на три блока: поддержка режимов ($268,9 млрд), энергетические проекты ($224,4 млрд) и прощенные долги СССР ($116 млрд).

Самыми затратными оказались поддержка режимов в Беларуси ($109 млрд) и в Украине ($103 млрд). Дешевле всего обошлись долги Афганистана – $10 млрд.

На поддержку непризнанных республик Россия потратила, по данным "Новой газеты", $32 млрд.

Издание отмечает, что за деньги, потраченные на геополитику, можно было бы построить в РФ 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тыс. руб (около $5,2 тыс.).