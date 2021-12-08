Завод Коломойского в 2021 году продал "Укрзалізниці" дизтопливо по формуле "Роттердам плюс" на 1,5 млрд грн – СМИ

"РБК-Украина" ссылается на данные издания enkorr и системы ProZorro.

"Компания Коломойского стала вторым крупнейшим поставщиком дизтоплива для нужд государственной компании, отгрузив 57 тыс. тонн (более 20% годовой потребности железной дороги). При средней цене реализации топлива на уровне 27,3 тыс. грн/т общая стоимость поставленного дизтоплива превышает 1,5 млрд грн. Поставки осуществляются по формульному ценообразованию. Согласно условиям договоров, цена на топливо формируется на основании котировок дизтоплива в порту Роттердам плюс маржа поставщика, которая включает затраты на доставку нефтепродуктов в Украину и чистый заработок", – сказано в публикации.

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского по поводу формулы "Роттердам плюс" длится с 10 июня 2021 года. Единственными потерпевшими от формулы считают себя два ферросплавных завода, отмечало издание "Главком".

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов, они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.