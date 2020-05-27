53 нардепа просят признать неконституционным закон о борьбе с "поправочным спамом"

В Конституционный Суд Украины поступило представление о признании неконституционным закона, который предусматривает особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении.

53 народных депутата просят Конституционный суд разобраться в соответствии нормам Конституции закона "О внесении изменений в Регламент ВРУ по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры", сообщил сайт КСУ 27 мая.

Представление подали от имени коллег нардепы Сергей Власенко и Тарас Батенко, подписали документ депутаты от "Слуги народа", "Батьківщини", депутатской группы "За будущее", внефракционные. Авторы представления отмечают, что закон нарушает Конституцию, ограничивая депутатов в праве настаивать на рассмотрении своих поправок.

Закон о борьбе "с поправочным спамом" президент Украины Владимир Зеленский подписал 24 апреля. Закон нацелен на преодоление преграды для законопроектов в виде слишком большого количества поправок. Он регулирует особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Инициировать специальную процедуру должны не менее 150 депутатов.

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в свой регламент. Закон "О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который должен остановить "поправочный спам", поддержали 242 депутата. Оппозиция его раскритиковала. Фракции "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группа "За майбутнє" не дали за закон ни одного голоса.