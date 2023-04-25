9 мая в Москву к Путину приедет один иностранный лидер, президент бывшей республики СССР – СМИ

В 2022 году на 9 мая лидеры стран к Путину на парад не приезжали Фото: ЕРА

Собеседники издания говорят, что ожидается участие Жапарова в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

"Ведомости" отмечают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на их вопрос о том, может ли к празднику прибыть в Москву еще кто-то из иностранных лидеров, например, находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.

В 2022 году на 9 мая в Москву не приезжал ни один иностранный лидер. Песков говорил, что "не приглашали", потому что дата "не юбилейная".

В 2021 году на парад к Путину приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.