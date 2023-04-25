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9 мая в Москву к Путину приедет один иностранный лидер, президент бывшей республики СССР – СМИ

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В 2022 году на 9 мая лидеры стран к Путину на парад не приезжали
В 2022 году на 9 мая лидеры стран к Путину на парад не приезжали
Фото: ЕРА

Из президентов государств 9 мая, в День Победы, в Москве будет находиться только президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом 24 апреля сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и в Кремле.

Собеседники издания говорят, что ожидается участие Жапарова в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

"Ведомости" отмечают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на их вопрос о том, может ли к празднику прибыть в Москву еще кто-то из иностранных лидеров, например, находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.

В 2022 году на 9 мая в Москву не приезжал ни один иностранный лидер. Песков говорил, что "не приглашали", потому что дата "не юбилейная".

В 2021 году на парад к Путину приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Контекст:

9 мая в Москве планируют провести парад Победы, сообщали "Ведомости" 17 апреля. В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в нем примут участие более 10 тыс. военных и 125 единиц вооружения. В Кремле допускали, что на параде на Красной площади будут представлены военные, участвовавшие в войне с Украиной. 

В начале апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru"

При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Оккупационные российские власти украинского Крыма тоже решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.

Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. "Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее", – назвал он условие.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Москва, праздники, День Победы, парад, парад Победы, президент, Садыр Жапаров, победа
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