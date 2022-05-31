Абрамович оспорил санкции ЕС в Европейском суде

Иск зарегистрирован на сайте суда 25 мая. Другой информации об исковом заявлении российского бизнесмена суд пока не опубликовал.

Контекст:

Абрамович – один из богатейших российских бизнесменов. По оценке журнала Forbes, стоимость его активов составляет около $6,9 млрд (17-е место в рейтинге).

Он находится под санкциями Великобритании и Евросоюза как лицо, имеющее давние и прочные связи с российскими властями, с середины марта. Из-за санкций Абрамович вынужден был продать английский футбольный клуб "Челси", которым владел с 2003 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на начальных этапах российского вторжения Абрамович участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника. СМИ сообщали, что в связи с этим украинский глава государства просил США пока не вводить ограничительные меры против россиянина.

В конце мая иски к Совету ЕС из-за санкций также подали российские бизнесмены Павел Авен и Михаил Фридман.