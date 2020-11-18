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Адвокат Болдин пытается заблокировать выборы ректора Одесского медуниверситета в интересах Дубининой – СМИ

По данным близких к Одесскому национальному медуниверситету источников, адвокат Максим Болдин подал несколько исков в суды с требованием признать выборы ректора незаконными, пишет агентство УНН. По информации журналистов, Болдин поддерживает одного из кандидатов – Владлену Дубинину.

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Авторы допускают, что Болдин поддерживает Дубинину в расчете получить пост "теневого ректора"
Авторы допускают, что Болдин поддерживает Дубинину в расчете получить пост "теневого ректора"
Фото: unn.com.ua

В Одессе бывший чиновник, адвокат Максим Болдин пытается через суды заблокировать выборы ректора Одесского национального медуниверситета, которые должны состояться 25 ноября. Об этом 18 ноября пишет агентство УНН.

Сам Болдин не баллотируется, но активно поддерживает одного из кандидатов – Владлену Дубинину, чей рейтинг среди коллектива невелик, отмечают авторы статьи.

"По данным близких к университету источников, Максим Болдин подал несколько исков в суды с требованием признать выборы незаконными. Мол, раз не победит Дубинина, пусть не победит никто", – говорится в материале.

Агентство пишет, что законных оснований для отмены выборов нет: они были объявлены Министерством здравоохранения в соответствии с процедурой, все претенденты на пост ректора к выборам были допущены.

"Истец это прекрасно понимает и рассчитывает на связи в одесских судах. Болдин не упускает возможности похвастать перед коллегами тем, что в них у него "все схвачено". В ближайшее время появится возможность это проверить. Если хотя бы один его иск будет удовлетворен, судебная система вынесет себе очередной приговор по статьям "преступная деятельность" и "вынесение неправомерных решений", – считают авторы статьи.

Они допускают, что Болдин поддерживает Дубинину в расчете получить пост "теневого ректора".

"Для него медин – последняя возможность состояться профессионально, статусно и публично", – говорится в материале.

На местных выборах-2020 Болдин и Дубинина безуспешно баллотировались в депутаты городского совета Одессы от партии "Перемога Пальчевского", но не преодолели проходной барьер. Летом прошлого года Максим Болдин стал одним из пяти кандидатов на пост главы Одесской ОГА, что вызвало широкий резонанс, пишет агентство. Незадолго до этого он добился освобождения из СИЗО Игоря Павловского, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, отмечает УНН. Болдин был его адвокатом и, как утверждают активисты "Хто замовив Катю Гандзюк", неоднократно лгал в суде о якобы плохом состоянии здоровья подзащитного.

В 2010 году Болдин был подозреваемым по "делу Смоляра" – по имени экс-начальника представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуарда Смоляра. Как утверждают правоохранители, в 2010 году чиновники Одесского горсовета вывели из коммунальной собственности 35 объектов, чем нанесли ущерб в размере 37 млн грн, и это решение визировал лично Болдин, на тот момент начальник юридического департамента горсовета.

Теги: Одесса, суды, адвокат, Одесский национальный медицинский университет, Максим Болдин
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