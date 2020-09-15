Александер Ван дер Беллен: Не вижу связи между строительством "Северного потока – 2" и отравлением Навального

Строительство газопровода "Северный поток – 2" – это коммерческий вопрос между партнерами. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Строительство "Северного потока – 2" заморожено из-за того, что в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте Фото: ЕРА

Вопросы отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток – 2" не имеют между собой связи. Такое мнение озвучил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев... Но лично я, подчеркиваю – лично я, не вижу связи между строительством "Северного потока – 2" и отравлением Навального", – сказал он.

По мнению Ван дер Беллена, газопровод "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, который имеет политический аспект.

"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами... Такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", – сказал он.

Федеральный президент Австрии напомнил, что Россия более 50 лет поставляет газ в Австрию и это положительный опыт сотрудничества.

Что касается дела об отравлении Навального, не стоит делать преждевременных выводов, пока оно не расследовано до конца, считает Ван дер Беллен.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.