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Анатолий Гунько: Землей должны распоряжаться общины, и никто другой

По данным социологических опросов, только 5–7% владельцев паев хотят их продать, поэтому целесообразно перед снятием моратория на продажу земли провести референдум и урегулировать механизмы этого рынка, заявил правозащитник, кандидат в депутаты ВР от партии "Слуга народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько.

5 октября Анатолий Гунько встретился с замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарасом Высоцким
5 октября Анатолий Гунько встретился с замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарасом Высоцким
Фото: пресс-служба Анатолия Гунько

Снимать мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения имеет смысл после урегулирования всех связанных с этим рынком вопросов, заявил правозащитник, кандидат в народные депутаты по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько 5 октября на встрече с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарасом Высоцким. Об этом сообщает пресс-служба политика.

"Заместитель министра согласился со мной, что нужно слышать мнение людей, собственников земли. По социологическим опросам, которые он привел, лишь 5–7% владельцев паев хотят их продать. Но если такое количество желающих продавать землю, то для чего мы снимаем мораторий? Может целесообразно провести референдум? Да, владелец имеет право продавать землю. Но сегодня механизмы у нас не урегулированы. Вопрос о первоочередном праве арендатора на выкуп земли не урегулирован. Договоры не дают права монопольно скупать землю арендаторам. Считаю что вопрос свободного оборота сельскохозяйственных земель требует существенного уточнения из-за введения дополнительных нормативных ограничений. Это нужно для защиты прав наших селян от посягательств крупных холдингов", – отметил Гунько.

На встрече кандидат в народные депутаты также поднял вопрос о запрете Государственным земельным агентством продажи земли по два гектара, особенно людям, которые живут за пределами общин. По действующему законодательству, все граждане Украины имеют право бесплатно получить до двух гектаров под ведение "личного сельского хозяйства".

"За последние два года специалисты моей общественной организации рассмотрели и решили более 5 тыс. обращений от людей, связанных с земельными вопросами. Но остаются проблемные моменты, которые можно решить только на уровне Верховной Рады. Убежден, что землей должны распоряжаться общины, и никто другой. Все вопросы, касающиеся этой темы, буду ставить в парламенте после моей победы на выборах", – заявил политик.

Замминистра отметил, что вопросы земли в Черниговской области являются критически важными, и их нужно решать.

"Эти вопросы нацелены на благосостояние людей, защиту окружающей среды, поэтому будем коммуницировать на уровне парламента. Я не исключаю, что в сам регион спланируем поездку, чтобы взять на повестку дня. Чтобы найти компромиссное решение, которое поможет прежде всего людям", – отметил Высоцкий.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство. 

Теги: Верховная Рада, референдум, Черниговская область, законодательство, мораторий, продажа земли, Слуга народа, Тарас Высоцкий, рынок земли, Анатолий Гунько
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