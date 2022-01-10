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Арест активов Порошенко не затрагивает интересы "Прямого" и "5 канала" – ГБР

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Сапьян: "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений
Сапьян: "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений
Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

Госбюро расследований считает манипулятивной и несоответствующей действительности информацию о том, что 6 января Печерский районный суд Киева арестовал активы "Прямого" и "5 канала". Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила 10 января на брифинге, который транслировали на канале бюро YouTube.

6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В ОГП уточнили, что речь идет об имуществе, владельцем которого Порошенко является, согласно данным украинских реестров. 

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", а адвокат Порошенко Игорь Головань опубликовал часть решения суда, где идет речь об аресте "ТРК "НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Именно эти компании, по словам адвоката, "имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", но доли Порошенко в капитале этих юридических лиц "давно нет". 

Сапьян пояснила, что суд учитывал при принятии решения данные из Единого реестра юридических лиц по состоянию на 21 декабря. Она также показала выписку из госреестра, где указано, что на 21 декабря Порошенко был бенефициарным владельцем "ТРК "НБМ – Запорожье" и "Автор ТВ". 

"Оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные для нашей страны вопросы. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений деятельности [канала "Прямий" и "5 канала"] не произошло. На самом деле в соответствии с решением суда арестованы доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых, как указано в Едином госреестре юридических лиц по состоянию на 21 декабря 2021 года, является народный депутат Украины Петр Порошенко. Таким образом, решение об аресте активов народного депутата Украины Петра Порошенко не затрагивает интересы холдинга "Свободные медиа" и телеканалы "Прямой" и "5 канал" могут [работать] и работают без каких-либо ограничений", – сказала Сапьян . 

Контекст:

"Прямий" и "5 канал" принадлежали Порошенко. Экс-президент продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу "Свободные медиа". В числе собственников медиахолдинга – две компании и девять человек, в том числе народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. Позднее он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, 5 канал, арест, Государственное бюро расследований, адвокат, госреестр, телеканал Прямой, Европейская солидарность, Игорь Головань, ГБР
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