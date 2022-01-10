Арест активов Порошенко не затрагивает интересы "Прямого" и "5 канала" – ГБР

Сапьян: "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В ОГП уточнили, что речь идет об имуществе, владельцем которого Порошенко является, согласно данным украинских реестров.

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", а адвокат Порошенко Игорь Головань опубликовал часть решения суда, где идет речь об аресте "ТРК "НБМ – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". Именно эти компании, по словам адвоката, "имеют прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", но доли Порошенко в капитале этих юридических лиц "давно нет".

Сапьян пояснила, что суд учитывал при принятии решения данные из Единого реестра юридических лиц по состоянию на 21 декабря. Она также показала выписку из госреестра, где указано, что на 21 декабря Порошенко был бенефициарным владельцем "ТРК "НБМ – Запорожье" и "Автор ТВ".

"Оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные для нашей страны вопросы. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений деятельности [канала "Прямий" и "5 канала"] не произошло. На самом деле в соответствии с решением суда арестованы доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых, как указано в Едином госреестре юридических лиц по состоянию на 21 декабря 2021 года, является народный депутат Украины Петр Порошенко. Таким образом, решение об аресте активов народного депутата Украины Петра Порошенко не затрагивает интересы холдинга "Свободные медиа" и телеканалы "Прямой" и "5 канал" могут [работать] и работают без каких-либо ограничений", – сказала Сапьян .