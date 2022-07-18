Арестованное имущество нардепа Ковалева уже конфисковали – ГБР

"Это означает, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Оно уже конфисковано сейчас", – сказала Сапьян.

По ее словам, сейчас устанавливается другое имущество Ковалева. В то же время следователям известно о его имуществе в Херсонской области, однако здесь есть "юридические нюансы".

"Но в этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно", – добавила Сапьян.