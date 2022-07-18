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Арестованное имущество нардепа Ковалева уже конфисковали – ГБР

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ГБР устанавливает остальное имущество Ковалева
ГБР устанавливает остальное имущество Ковалева
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Арестованное судом имущество нардепа Алексея Ковалева, которого подозревают в госизмене, уже конфисковано. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, отмечает "Укринформ".

"Это означает, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Оно уже конфисковано сейчас", – сказала Сапьян.

По ее словам, сейчас устанавливается другое имущество Ковалева. В то же время следователям известно о его имуществе в Херсонской области, однако здесь есть "юридические нюансы".

"Но в этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно", – добавила Сапьян.

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал подозреваемому в госизмене Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война России против Украины, конфискация, ГБР, нардеп Алексей Ковалев
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