Арестович: Пригожину в любом случае конец. Он может прожить еще два-три месяца или год

Журналист спросил блогера, какой, по его мнению, будет судьба Пригожина после мятежа, устроенного в июне в РФ.

"Тут три варианта. Первое – ему дадут уйти в Африку [где действуют вагнеровцы]. [...] Проблема в том, что он такому количеству злых людей, не пренебрегающих каннибализмом, испортил нервы, поубивал их родственников, что, наверное, он просто не выживет без 20 тыс. вооруженной охраны. [...] Второй момент – он будет тихо доживать где-то в гранд-отеле в Минске, без окон, тихим персонажем, но – кончит. И третий вариант: он попытается передернуть одеяло и пойти на второй путч, договорившись уже с кем-то. Но насколько это сейчас просто – это вопрос. То есть ему в любом случае конец", – ответил Арестович.

Он считает, что поскольку Пригожин не дошел до конца мятежа, "этот человек может пожать только плоды того, что произошло, а эти плоды будут очень горькими, в конце концов окажутся смертельными".

"Он может прожить еще два-три месяца, даже год может прожить, пока не получат информацию о реальных "схованках" [Пригожина]", – отметил Арестович.

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