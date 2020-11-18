Арестович рассказал, какой список на обмен пленными предложила Россия

Россия предложила Украине свой список на обмен удерживаемыми лицами, который разбила на четыре категории. По такому списку летом Украина передала около 100 человек, сказал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.

Украинская сторона на переговорах в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе получила от России предложение произвести обмен удерживаемыми лицами по списку из четырех категорий. Об этом 17 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "РБК-Украина".

Арестович назвал следующие категории, предложенные Россией:

установлен и согласен на обмен,

согласен на обмен и подготовлен к нему,

установлен, но не согласен на обмен,

не установлен.

"По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки", – объяснил советник украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что количество лиц, которых готовят на обмен не комментируют, потому что "идет борьба за каждого пленного".

"Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным", – подчеркнул Арестович.

Ранее он говорил, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. В комментарии "РБК-Украина" он уточнил, что до этой даты планируется встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Глава украинской делегации Леонид Макарович Кравчук предложил провести такой обмен до Рождества – 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате", – рассказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 5 ноября говорил, что Украина предложила провести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" до 15 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса, предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым боевиками.

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.