ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арестович рассказал, какой список на обмен пленными предложила Россия

Россия предложила Украине свой список на обмен удерживаемыми лицами, который разбила на четыре категории. По такому списку летом Украина передала около 100 человек, сказал советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря
Украина предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря
Фото: EPA

Украинская сторона на переговорах в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе получила от России предложение произвести обмен удерживаемыми лицами по списку из четырех категорий. Об этом 17 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "РБК-Украина".

Арестович назвал следующие категории, предложенные Россией:

  • установлен и согласен на обмен,
  • согласен на обмен и подготовлен к нему,
  • установлен, но не согласен на обмен,
  • не установлен.

"По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки",  – объяснил советник украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что количество лиц, которых готовят на обмен не комментируют, потому что "идет борьба за каждого пленного".

"Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным", – подчеркнул Арестович.

Ранее он говорил, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. В комментарии "РБК-Украина" он уточнил, что до этой даты планируется встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Глава украинской делегации Леонид Макарович Кравчук предложил провести такой обмен до Рождества – 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате", – рассказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 5 ноября  говорил, что Украина предложила провести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" до 15 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса, предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым боевиками.

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. 

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Донбасс, пленные, Алексей Арестович, нормандский формат, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
  Седокова назвала основные источники своих доходов
  Седокова назвала основные источники своих доходов
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
Ефросинина озвучила объем талии
Ефросинина озвучила объем талии
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Onuka назвала главное преимущество публичности
Onuka назвала главное преимущество публичности
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS