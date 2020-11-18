Арестович рассказал, какой список на обмен пленными предложила Россия

Украинская сторона на переговорах в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе получила от России предложение произвести обмен удерживаемыми лицами по списку из четырех категорий. Об этом 17 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "РБК-Украина".
Арестович назвал следующие категории, предложенные Россией:
"По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки", – объяснил советник украинской делегации в ТКГ.
Он добавил, что количество лиц, которых готовят на обмен не комментируют, потому что "идет борьба за каждого пленного".
"Не хотим возбуждать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным", – подчеркнул Арестович.
Ранее он говорил, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. В комментарии "РБК-Украина" он уточнил, что до этой даты планируется встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
"Глава украинской делегации Леонид Макарович Кравчук предложил провести такой обмен до Рождества – 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате", – рассказал он.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 5 ноября говорил, что Украина предложила провести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" до 15 декабря.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Кравчук говорил, что в "Плане совместных действий", разработанном Украиной для Донбасса, предусмотрено проведение обмена в формате "всех на всех" до 15 декабря. До этого, по словам Кравчука, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым боевиками.
Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.