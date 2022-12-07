Атрошенко заявил, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда

"Сегодня решением одного человека была перечеркнута воля почти 80% черниговцев. Есть ли в стране хоть один человек, который поверит, что судья Яворивского районного суда Львова без давления из Офиса президента принял решение отстранить городского голову Чернигова права занимать должность мэра сроком на один год?", – написал он.

Мэр заявил Зеленскому, что решение в день местного самоуправления Украины было принято "по указанию" подчиненных президента.

"Таким образом ваши подчиненные, господин президент, ярко показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. Я понимаю, господин президент, что вашим подчиненным из окна нового Porsche трудно разглядеть закон, трудно понять людей, жителей полуразрушенного Чернигова и осознать главное: в стране идет война. И во время войны местное самоуправление стало еще одним фронтом, который пока наши воины на передовой, защищает семьи украинцев здесь", – объяснил Атрошенко.

Он задался вопросами, "как власти будут смотреть в глаза черниговцам, которые ценой жизней своих родных остановили нашествие на Киев"; "как объяснить людям, что чиновники из Офиса президента заняты разрушительной политической войной, пока наши ребята гибнут на войне настоящей" и "как рассказать, что пока вся страна воюет за свободу и демократию, здесь в сердце страны чиновники делают все, чтобы свободу и демократию уничтожить".

"Я не знаю. Надеюсь, у центральной власти есть ответ. Господин президент, однажды вы сказали, что наибольшей ошибкой Украины было безопасное отношение к России. Худшей ошибкой может быть только пренебрежительное отношение к народу Украины. [...] В ваших силах не дать врагу внутреннему уничтожить демократию", – сказал Атрошенко главе государства.

Отдельно он обратился к жителям Чернигова.

"Мы вместе с вами с начала войны. Чернигов – город-герой. Город смотрел смерти в глаза. Но выстоял. И мы с вами выстоим. Я остаюсь. Я никуда не ухожу. Я обязательно буду подавать апелляцию. Считаю это делом чести. Борьбой за все местное самоуправление. Против его уничтожения. Вся Украина будет наблюдать решение Апелляционного суда. Политиканы проиграют, а Чернигов победит. Потому что правда всегда побеждает", – заявил мэр.

7 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. Претензия связана с тем, что 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry.