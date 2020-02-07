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Аваков готовится к войне с Рябошапкой, Ермак ведет с РФ переговоры о канале для оккупированных территорий. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 7 февраля.

Анонимный Telegram-канал утверждает, что Аваков (на фото) намерен объявить "публичную войну" Офису генпрокурора
Анонимный Telegram-канал утверждает, что Аваков (на фото) намерен объявить "публичную войну" Офису генпрокурора
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Аваков готовится к публичной войне

Telegram-канал “Картель” утверждает, что министр внутренних дел Арсен Аваков готовится “уходить в глубокую оппозицию против “грантоедовского крыла” партии “Слуга народа”.

“Источник указывает, что у министра готовятся к публичной войне не только с НАБУ, но и с Офисом генпрокурора Руслана Рябошапки”, – говорится в сообщении.

Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что украинский суд признал его коррупционером. Он также намекнул, что за этим делом может стоять Аваков. “Это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры (фигурантом дела о покупке рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам был Александр Аваков, сын министра внутренних дел. – “ГОРДОН”) жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности”, – сказал он.

Ермак ведет переговоры с россиянами о вещании нового украинского телеканала

Telegram-канал “Легитимный” пишет со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, что помощник главы государства Андрей Ермак “по закрытым переговорным каналам с российской стороной уже начал лоббировать вопрос о вещании нового украинского телеканала” на территориях, оккупированных боевиками пророссийских группировок “Л/ДНР”.

“Просьба состоит в том, чтобы россияне не глушили этот канал и как бы не замечали его на первом этапе. После обещают использовать этот канал как площадку для диалога, на котором будут телемосты Украина–“ЛДНР”, – говорится в сообщении паблика.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала иновещания UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре прошлого года. Планируется, что он начнет вещание 1 марта и на первом этапе будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

Гончарук просит поскорее принять законопроект о рынке земли

“Резидент” утверждает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук просит Офис президента принять законопроект о рынке земли в феврале.

Источник паблика в ОП заявил, что Украина не сможет получить транш от МВФ весной, если президент не подпишет закон в марте.

Теги: Украина, Арсен Аваков, переговоры, Артем Сытник, законопроект, война на Донбассе, Европейский суд, Александр Аваков, Слуга народа, Алексей Гончарук, Андрей Ермак, Владимир Бородянский, Офис генпрокурора
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