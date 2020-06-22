Аваков не будет сопротивляться отставке – СМИ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен "упираться", если вопрос о его отставке будет вынесен на рассмотрение парламента.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязаны окажемся", – сказал собеседник агентства.

Издание утверждает, что сам Аваков периодически поднимает вопрос о своем увольнении на закрытых совещаниях.

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