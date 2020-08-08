"Батьківщина" на выборы мэра Киева выдвинула экс-министра по вопросам ЖКХ

Лидер всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко назвала кандидата, который будет участвовать в мэрских выборах в Киеве. Это народный депутат, экс-министр по вопросам ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.

Партию "Батьківщина" на выборах мэра Киева будет представлять депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко 8 августа, трансляция велась в Facebook.

"Этот человек работал на Киев постоянно. Он боролся, чтобы тарифы для всех украинцев были справедливыми. Это человек, профессионализм которого не вызывает у меня ни одного сомнения", – сказала лидер "Батьківщини".

Тимошенко назвала Кучеренко единственным профессиональным кандидатом на пост мэра Киева.

Она сообщила, что от "Батьківщини" на местных выборах будет баллотироваться 40 тыс. кандидатов.

Кучеренко родился в 1961 году в Виннице. Прошел в парламент по списку "Батьківщини" под номером 18. В 2007–2010 годах он работал в правительстве Тимошенко министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На сайте ВР указано, что Кучеренко является главой общественной организации "Союз собственников жилья Украины", также он – физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козин Киевской области.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Более 3% набрали бы телеведущий Сергей Притула (11,6%), нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук (9,4%), бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (9,0%), нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (5,4%), экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (4,5%), нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович (3,5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (3,3%).