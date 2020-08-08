ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Батьківщина" на выборы мэра Киева выдвинула экс-министра по вопросам ЖКХ

Лидер всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко назвала кандидата, который будет участвовать в мэрских выборах в Киеве. Это народный депутат, экс-министр по вопросам ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимошенко: Кучеренко единственный профессиональный кандидат на пост мэра Киева
Тимошенко: Кучеренко – единственный профессиональный кандидат на пост мэра Киева
Скриншот: Юлія Тимошенко / Facebook

Партию "Батьківщина" на выборах мэра Киева будет представлять депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко 8 августа, трансляция велась в Facebook.

"Этот человек работал на Киев постоянно. Он боролся, чтобы тарифы для всех украинцев были справедливыми. Это человек, профессионализм которого не вызывает у меня ни одного сомнения", – сказала лидер "Батьківщини".

Тимошенко назвала Кучеренко единственным профессиональным кандидатом на пост мэра Киева.

Она сообщила, что от "Батьківщини" на местных выборах будет баллотироваться 40 тыс. кандидатов.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/854344668305650/

Кучеренко родился в 1961 году в Виннице. Прошел в парламент по списку "Батьківщини" под номером 18. В 2007–2010 годах он работал в правительстве Тимошенко министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На сайте ВР указано, что Кучеренко является главой общественной организации "Союз собственников жилья Украины", также он – физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козин Киевской области.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Более 3% набрали бы телеведущий Сергей Притула (11,6%), нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук (9,4%), бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (9,0%), нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (5,4%), экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (4,5%), нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович (3,5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (3,3%).

Теги: Юлия Тимошенко, Киев, Украина, выборы, ВО Батьківщина, Алексей Кучеренко, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS