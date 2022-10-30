Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко может попытаться как запасной вариант обсудить свое бегство в Китай. Я не стал бы такое исключать

Лукашенко (на фото), по данным Латушко, "впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра" Фото: ЕРА

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в интервью Наталье Мосейчук, что Беларусь в вопросе открытого вступления в войну будет "оглядываться и спрашивать исключительно у Китая".

Латушко, комментируя эти слова Буданова, отметил, что Лукашенко "всегда гордился и называл стратегическим партнерство с Китаем".

"Таким образом, он пытался уравновесить влияние, которое оказывает на него РФ, показывая, что якобы у него существует еще один полюс, на который он может опереться. Сейчас Лукашенко вновь возвращается к этой риторике и, встречаясь на ШОС с главой КНР, потом с заместителем председателя КНР, он опять говорил о стратегическом партнерстве и даже вывел в паблик тему, что Китай выделит Беларуси кредитные ресурсы, окажет финансовую помощь и что он планирует посетить Китай", – пояснил он.

По мнению Латушко, для Китая, "возможно, открывается потенциальный шанс повлиять на Лукашенко с точки зрения его дальнейшего соучастия в этой войне".

"Я бы не сбрасывал со счетов, что можно было бы установить коммуникацию с Китаем и повлиять на режим Лукашенко, чтобы он не был настолько ангажирован и отказался от своей ангажированности в поддержке России. Думаю, Китай мог бы в этом плане получить определенные внешние политические дивиденды, усилить свое влияние в Европе, но в результате каким-то образом хотя бы косвенно помог завершить эту войну так, как она должна завершиться, – справедливостью. Отвечает ли это интересам Китая? Я не готов сказать. Но то, что Лукашенко пытается эту китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и с другой точки зрения – я бы не стал это исключать – какой-то личной безопасности", – добавил дипломат.

Источники Латушко рассказали, что окружение замечает изменения в личности Лукашенко.

"Лукашенко не настолько волевой, он не настолько жестко и принципиально принимает решения, он начинает сомневаться. Мне приходилось общаться с этим человеком, если его можно назвать вообще человеком, и у меня тоже сложилось впечатление, что он впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра. Мы же видим, что наступает его конец. Украина победит, и дальше будет международный уголовный трибунал. Это ответственность. Он очень боится судьбы экс-президента Сербии Слободана Милошевича. На закрытых совещаниях он упоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример. Возможно, с Китаем он может попытаться как запасной вариант обсудить ситуацию своего бегства в эту страну. Я не стал бы такое исключать", – добавил он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полный текст интервью