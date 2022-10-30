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Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко может попытаться как запасной вариант обсудить свое бегство в Китай. Я не стал бы такое исключать

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Лукашенко (на фото), по данным Латушко, "впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра"
Лукашенко (на фото), по данным Латушко, "впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра"
Фото: ЕРА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится ответственности за поддержку войны России против Украины и, возможно, пытается получить от Китая гарантии его личной безопасности. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в Польше белорусский оппозиционер, экс-посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в интервью Наталье Мосейчук, что Беларусь в вопросе открытого вступления в войну будет "оглядываться и спрашивать исключительно у Китая".

Латушко, комментируя эти слова Буданова, отметил, что Лукашенко "всегда гордился и называл стратегическим партнерство с Китаем".

"Таким образом, он пытался уравновесить влияние, которое оказывает на него РФ, показывая, что якобы у него существует еще один полюс, на который он может опереться. Сейчас Лукашенко вновь возвращается к этой риторике и, встречаясь на ШОС с главой КНР, потом с заместителем председателя КНР, он опять говорил о стратегическом партнерстве и даже вывел в паблик тему, что Китай выделит Беларуси кредитные ресурсы, окажет финансовую помощь и что он планирует посетить Китай", – пояснил он.

По мнению Латушко, для Китая, "возможно, открывается потенциальный шанс повлиять на Лукашенко с точки зрения его дальнейшего соучастия в этой войне".

"Я бы не сбрасывал со счетов, что можно было бы установить коммуникацию с Китаем и повлиять на режим Лукашенко, чтобы он не был настолько ангажирован и отказался от своей ангажированности в поддержке России. Думаю, Китай мог бы в этом плане получить определенные внешние политические дивиденды, усилить свое влияние в Европе, но в результате каким-то образом хотя бы косвенно помог завершить эту войну так, как она должна завершиться, – справедливостью. Отвечает ли это интересам Китая? Я не готов сказать. Но то, что Лукашенко пытается эту китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и с другой точки зрения – я бы не стал это исключать – какой-то личной безопасности", – добавил дипломат.

Источники Латушко рассказали, что окружение замечает изменения в личности Лукашенко.

"Лукашенко не настолько волевой, он не настолько жестко и принципиально принимает решения, он начинает сомневаться. Мне приходилось общаться с этим человеком, если его можно назвать вообще человеком, и у меня тоже сложилось впечатление, что он впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра. Мы же видим, что наступает его конец. Украина победит, и дальше будет международный уголовный трибунал. Это ответственность. Он очень боится судьбы экс-президента Сербии Слободана Милошевича. На закрытых совещаниях он упоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример. Возможно, с Китаем он может попытаться как запасной вариант обсудить ситуацию своего бегства в эту страну. Я не стал бы такое исключать", – добавил он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полный текст интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

24 октября в минобороны Беларуси заявили, что белорусские военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу".

Теги: Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, КНР, трибунал, Кирилл Буданов, Павел Латушко
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