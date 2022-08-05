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"Березовского обыграли, Виктор Степанович не прошел". Невзлин рассказал, что преемником Ельцина вместо Путина мог стать Черномырдин

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Черномырдин мог стать президентом России, но Ельцин и его окружение сделали преемником Путина
Черномырдин мог стать президентом России, но Ельцин и его окружение сделали преемником Путина
Фото: kremlin.ru

Российский олигарх Борис Березовский хотел сделать премьер-министра России Виктора Черномырдина преемником президента РФ Бориса Ельцина. Однако им стал директор ФСБ РФ Владимир Путин, которого опекал другой олигарх, Роман Абрамович. Об этом бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Виктор Степанович Черномырдин очень нам нравился, он был хороший человек, он был интересный человек, он был умный человек, он был добрый человек, он был профессиональный чиновник. И он не применял спецслужб против бизнеса", – вспоминает Невзлин.

По словам миллиардера, Черномырдин не любил спецслужбы. Кроме того, он любил Березовского, но не любил Абрамовича. Соответственно, Березовский Черномырдина любил, Абрамович – нет, вспоминает Невзлин.

"С Березовским он даже дружил. И, в общем, со мной у него были достаточно близкие отношения. Я, наверное, один из немногих, кто ездил к нему на дальнюю дачу завтракать иногда и обсуждать вопросы бытия. Чаще всего это было обсуждение людей вокруг него", – поделился он.

Однако Абрамовича, говорит экс-вице-президент компании ЮКОС, Черномырдин не воспринимал как личность.

"Он все время к нему относился как к такому насекомому, что ли. "Ну, мелкий жулик какой-то". Тем более, что он знал его историю прекрасно. И ничего за Абрамовичем не было, что бы Виктор Степанович уважал", – отметил Невзлин.

С ближайшим окружением Ельцина, "семьей", по его словам, Черномырдин общался "уважительно".

"Он смирился с тем, что есть [глава администрации президента РФ Валентин] Юмашев, потому что есть эта Татьяна [Юмашева, советник президента РФ, жена Валентина Юмашева] – дочка Ельцина. Ельцин все время пьяный, а Татьяна и Юмашев – это как бы проводники, и с ними он разговаривал на равных, с уважением", – рассказал миллиардер.

На тот момент "главным в доме", то есть, в окружении Ельцина, был уже Абрамович, "при котором", как выразился Невзлин, был Путин.

"Вот в тот момент, когда стоял выбор и у Виктора Степановича еще был шанс, Березовский не смог его протащить через Думу. По трем причинам. Первая – потому что протащил Березовский, а его там ненавидели", – рассказал миллиардер.

Вторая причина – Черномырдина не поддержала администрация президента РФ.

"И третье, связанное со вторым: потому что, так сказать, олигархи, как мы их называем, не переговорили с руководителями фракций так, как они бы переговорили, если бы администрация была бы за", – пояснил Невзлин.

Даже с лидером ЛДПР, депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским, вспоминает он, разговор не получился, хотя тот был готов договариваться, "если дадут отмашку".

"Но, к сожалению, они были реально против. Березовского обыграли, Виктор Степанович не прошел. И началась эта чехарда смены будущих преемников", – подытожил Невзлин.

Контекст:

Виктор Черномырдин родился в 1938 году в селе Черный Отрог (Оренбургская область России). В семье было пятеро детей, отец работал водителем. Во времена СССР сделал карьеру от слесаря на нефтеперерабатывающем заводе до министра газовой промышленности Советского Союза (1985).

В 1989–1992 годах Черномырдин был председателем правления "Газпрома". В 2002-м Ельцин назначил его председателем Совета министров РФ.

После переизбрания Бориса Ельцина в 1996 году вновь занял пост главы правительства РФ. Когда Ельцину оперировали сердце, в течение суток, с 5-го по 6 ноября 1996 года, исполнял обязанности президента России. В 1998 году правительство Черномырдина было отправлено в отставку.

В 2001–2009 годах занимал должность посла Российской Федерации в Украине, затем был назначен советником и представителем президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.

Награжден многими орденами и медалями СССР, Российской Федерации и иностранных государств. Умер 3 ноября 2010 года после инфаркта миокарда, прожив лишь восемь месяцев после смерти своей жены.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Газпром, Россия, Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Украина, СССР, Борис Ельцин, Кремль, бизнес, СНГ, Виктор Черномырдин, ЮКОС, история, отставка, олигархи, Леонид Невзлин, Татьяна Юмашева, Роман Абрамович, интервью, миллиардер
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