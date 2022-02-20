Блинкен ответил, как США помогают Украине на фоне вторжения РФ

Блинкен: Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться Фото: EPA

Ведущий напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского по поводу Будапештского меморандума, сделанных на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, и спросил: "Что мы будем должны Украине, если Россия вторгнется?"

"Ну, во-первых, за последний год мы предоставили Украине помощь на сумму более $1 млрд – в 2021 году помощь в области безопасности на $650 млн, летальная оборонительная помощь. В этом году это больше, чем в любой предыдущий год, наряду с гуманитарной и экономической помощью. Буквально на днях мы объявили о кредитных гарантиях на $1 млрд для Украины. Мы призываем другие страны делать то же самое, поддерживать ее экономическим, военным и дипломатическим путем. И если эта агрессия продолжится, это [предоставление помощи] будет продолжаться. Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться. Как сказал президент, мы удвоим ставку на это", – заявил он.

19 февраля Зеленский сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", – заявил он.