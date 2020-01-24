Богдан советует Зеленскому избегать Гончарука, Филатов договаривается с ОП о поддержке на выборах. Главное из Telegram-каналов

Богдан выступает против того, чтобы президент участвовал в публичных мероприятиях вместе с премьером, утверждает анонимный Telegram-канал Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Богдан против Гончарука

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук “просит президента [Владимира Зеленского] провести рабочую встречу в ОП, на которой он отчитается о переговорах с МВФ и новыми инвесторами”.

“Глава Офиса президента [Андрей Богдан] выступает против любых публичных мероприятий совместно с Гончаруком”, – пишут авторы паблика.

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Антикоррупционные органы подбираются к экс-нардепу от “Народного фронта”

Бывший журналист, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что “НАБУ и САП подбираются к депутату Верховной Рады VIII созыва от “Народного фронта” Сергею Фаермарку”.

“На текущей неделе НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-начальнику Одесского филиала ГП “Администрация морских портов Украины” в миллионных злоупотреблениях. В 2015 году, через год после Революции достоинства, он вместе с сообщниками, в том числе помощником Фаермарка, организовали закупку за счет бюджета услуг по строительству причала в Одесском порту. Победителем в конкурсе стала компания без опыта. В день начала работ между ее директором и руководителем другой фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения. Стоимость выполненных работ существенно увеличилась”, – написал Лещенко.

По его данным, чиновники Администрации морпортов подписали акты выполненных работ и перевели средства частным компаниям. “Переплата составила более 21,36 млн грн. Среди лиц, которым предъявлено подозрение, – помощник Сергея Фаермарка. Его местонахождение, как и бывшего начальника Одесского филиала “Администрации морских портов Украины”, не установлено”, – добавил экс-нардеп.

МУЛЬТИМЕДИА





Филатов договаривается с ОП?

Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что мэр Днепра Борис Филатов “пытается договориться с Офисом президента о негласной поддержке на предстоящих местных выборах”.

“Борис Филатов готов войти в партию “Доверяй делам” и начал вести переговоры с Геннадием Трухановым”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.