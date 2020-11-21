"Большое строительство" и COVID-19. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
20 ноября на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online прошло ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсуждали результаты местных выборов и освоение госсредств, выделенных на "Большое строительство" и борьбу с COVID-19. На программу были приглашены глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Львова Андрей Садовый, глава "Укравтодора" Александр Кубраков, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов и другие.
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