Бойко разругался с Медведчуком, саммит "Нормандской четверки" может пройти в сентябре. Главное из Telegram-каналов

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"Нормандская четверка" соберется в сентябре?

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров нормандского формата (Украина – Германия – Франция – Россия) состоится в сентябре текущего года, пишет "Легитимный".

"Рабочая дата – 20-е числа сентября", – утверждает паблик.

Предыдущий саммит "Четверки" состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца. Однако его дата до сих пор не определена.

Бойко и Медведчук разругались

"Темный рыцарь" сообщает, что в "Оппозиционной платформе – За жизнь" произошел раскол.

"Команда Бойко – Левочкина разругалась с Медведчуком – Рабиновичем, и уже на местные выборы "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко и "За життя" Виктора Медведчука пойдут отдельно", – пишет автор анонимного Telegram-канала.

Причины конфликта паблик не уточняет.

У "Слуги народа" не хватает голосов за программу Кабмина

Источник "Легитимного" в Офисе президента утверждает, что председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия пытается убедить нардепов из пропрезидентской политической силы "проголосовать за программу действий Кабмина Дениса Шмыгаля".

"На данный момент у фракции пока нет 226 голосов. Переговоры идут и с другими фракциями о частичной поддержке. Арахамия заверил Ермака, что программа Кабмина будет поддержана в Верховной Раде", – говорится в сообщении.

При этом 15 июня после заседания фракции Арахамия говорил, что "Слуга народа", скорее всего, поддержит доработанную программу Кабмина.

В пятницу презентуют "партию мэров"

Как сообщало издание ZN.UA, 19 июня будет представлена партия "Пропозиція", в которую войдут мэр Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин, городской голова Николаева Александр Сенкевич, а также Алексей Каспрук, мэр Черновцов.

"Резидент" утверждает, что в эту политическую силу войдут еще более 10 мэров.

"Мотором создания партии мэров являются мэр Днепра Филатов и его команда. Часть организационных – и не только – забот взял на себя бизнесмен и политик Геннадий Корбан, в прошлом лидер партии УКРОП, которую он создавал вместе с [Игорем] Коломойским. Кроме того, уже известно, что в партии ждут не только мэров, но и любых представителей местного самоуправления", – пишет Telegram-канал.