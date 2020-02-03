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Бывшего кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск

Дмитрий Торнер баллотировался в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы — За жизнь", но его сняли с выборов из-за молдавского гражданства.

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Бывший кандидат от ОПЗЖ Дмитрий Торнер владеет несколькими паспортами и был снят с выборов
Бывший кандидат от ОПЗЖ Дмитрий Торнер владеет несколькими паспортами и был снят с выборов
Фото: national.police.ua / Instagram

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего кандидата в народные депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова). Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Торнер пропал 31 октября 2019 года.

Сообщается, что Торнеру выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают штраф или заключение на срок от пяти до 12 лет.

Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия сняла с выборов кандидата от партии Медведчука с пятью паспортами и без гражданства Украины. Сообщалось, что Дмитрий Торнер оказался гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, разыскиваемым за побег из мест заключения.

Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.

Теги: МВД, полиция, розыск, Дмитрий Некрасов, ОПЗЖ, Дмитрий Торнер
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