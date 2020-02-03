Бывшего кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего кандидата в народные депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова). Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Торнер пропал 31 октября 2019 года.
Сообщается, что Торнеру выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Санкции статей предусматривают штраф или заключение на срок от пяти до 12 лет.
Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
19 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия сняла с выборов кандидата от партии Медведчука с пятью паспортами и без гражданства Украины. Сообщалось, что Дмитрий Торнер оказался гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, разыскиваемым за побег из мест заключения.
Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.