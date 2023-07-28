Бывший замглавы ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК

Тимошенко просил ГПСУ о разрешении на выезд за границу подчиненного, чтобы тот оформил ему и его сину визы, сообщили в НАПК Фото: president.gov.ua

Во время проверки НАПК установило, что Тимошенко, находясь на должности замглавы ОП, использовал свои полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законодательством ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну", – говорится в релизе.

Также, по информации агентства, в 2022 году Тимошенко трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort во Львове, два из которых – с женой и сыном.

"Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тыс. грн он не смог, – добавили в НАПК. – Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн. Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов".

Админпротокол в отношении бывшего чиновника НАПК составило на основании всех этих фактов. Тимошенко этот документ отправили почтой, так он не явился в агентство для ознакомления с ним, хотя и обещал сделать это, говорится в релизе.



