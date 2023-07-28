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Бывший замглавы ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК

Тимошенко просил ГПСУ о разрешении на выезд за границу подчиненного, чтобы тот оформил ему и его сину визы, сообщили в НАПК
Тимошенко просил ГПСУ о разрешении на выезд за границу подчиненного, чтобы тот оформил ему и его сину визы, сообщили в НАПК
Фото: president.gov.ua

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах, установило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Ведомство составило на него протокол об админправравонарушении и направило документ в суд, говорился в релизе, опубликованном НАПК 28 июля.

Во время проверки НАПК установило, что Тимошенко, находясь на должности замглавы ОП, использовал свои полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законодательством ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну", – говорится в релизе. 

Также, по информации агентства, в 2022 году Тимошенко трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort во Львове, два из которых – с женой и сыном. 

"Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тыс. грн он не смог, – добавили в НАПК. – Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн. Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов". 

Админпротокол в отношении бывшего чиновника НАПК составило на основании всех этих фактов. Тимошенко этот документ отправили почтой, так он не явился в агентство для ознакомления с ним, хотя и обещал сделать это, говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02tRwQUcnN3yHEQRkYxz99ApRGVF94PDyrBXSgnDPHxjf2TiTV4gvBywi3bRP8g4Dpl


Контекст:

Тимошенко работал в Офисе президента Украины с мая 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности замглавы ОП в январе января 2023-го, перед этим чиновник написал заявление об уходе "по собственному желанию"

По данным "Украинской правды", положение Тимошенко "расшатали" скандалы, связанные с его образом жизни: осенью прошлого года СМИ узнали, что он использовал один из автомобилей Chevrolet Tahoe, которые американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и эвакуации населения из зоны боевых действий, а также во время войны пользовался электрокаром Porsche Taycan, который стоит $100 тыс. и принадлежит одному из запорожских бизнесменов, а также поселился в поместье, принадлежащем другому крупному бизнесмену.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Кирилл Тимошенко
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