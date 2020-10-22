Центр Разумкова: Долги энергорынка на конец года составят 80 млрд грн из-за неудовлетворительной работы НКРЭКУ

Дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" на конец года составит 20 млрд грн, считают эксперты Центра Разумкова.

Дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на конец года составит 20 млрд грн, а общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн. Одна из причин кризиса – бездеятельность национального регулятора НКРЭКУ. К такому выводу пришли в исследовании эксперты Центра Разумкова по результатам первого года работы нового рынка.

"Нивелированию понятия конкурентной среды и дефициту средств на рынке также способствовали: применение нерыночных ценовых ограничений, открытие доступа белорусским и российским экспортерам на рынок Украины, увеличение квоты для продажи на рынке на день вперед... В результате, все вышеприведенные факторы способствуют быстрому наращиванию дефицита ГП "Гарантированный покупатель", который по оценкам Центра Разумкова, на начало 2021 ожидается минимум на уровне 20 млрд грн, а общая задолженность на рынке составит более 80 млрд грн", – говорится в исследовании.

В Центре Разумкова указали, что сложность ситуации особенно обостряется несистемным выполнением реформ, неудовлетворительной деятельностью энергетического блока правительства Алексея Гончарука, НКРЭКУ и профильного комитета Верховной Рады. Кризис обострили перекосы и манипуляции в отдельных сегментах рынка, нормативно-правовые условия для которых создала НКРЭКУ, добавили эксперты.

"Поэтому урегулировать проблемные вопросы рынка электрической энергии предлагается путем четкого выполнения положений закона Украины "О рынке электрической энергии", ликвидации нормативно-правовых условий для манипуляций, а также реализации комплексной стратегии устойчивого развития энергетической отрасли", – отметили в Центре Разумкова.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка накануне раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.