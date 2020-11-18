Чернышов "закатывает в асфальт" рейтинг президента – экономист

Глава Минрегионстроя Алексей Чернышов стал одним из основных бенефициаров "Большого строительства", считает экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Скандал вокруг "распила" средств "Большого строительства" показал, что глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, пишет в блоге на сайте Regionews.ua экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, комментируя заявление бывшего советника главы Офиса президента Игоря Уманского о схемах в "Большом строительстве".

По словам Гаврилечко, властная вертикаль, которая контролирует "Большое строительство", у всех на виду. В июне был создан координационный совет проекта, который возглавил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли Чернышов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальными кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк, напрямую подчиненный Ермаку.

"Очевидно, это обострило, ну скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко, – пишет эксперт. – Такая ситуация явна пошла на пользу Чернышову, который де-факто стал основным спикером проекта "Большое строительство" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% составляет весомые 25% от общего объема работ".

Гаврилечко добавил, что этот скандал может быть выгодным для главы Минрегиона.

"Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с "Большим строительством" обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал – это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова", – объяснил Гаврилечко.

От этих войн может пострадать рейтинг Зеленского, считает экономист.

"Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большое строительство" и деньги из "ковидного фонда", но вводят в заблуждение президента, и обваливают его рейтинг. Интересно: какие выводы сделает президент? Особенно если учесть, что Чернышов уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно – градостроительную реформу… Ждем скорейшего голосования в Раде закона про интерпелляцию?" – подытожил Гаврилечко.

Уманский заявил 13 ноября, что компании, которые выигрывают тендеры на строительство дорог, не всегда строят их сами, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30–40%. Сумма таких "дисконтов", по его словам, составляет почти 36 млрд грн, которые были выделены на дорожное строительство из фонда борьбы с COVID-19.

Законопроект об интерпелляции №3499, который предполагает право Верховной Рады поставить вопрос об ответственности и увольнении любого министра, вносили в парламент представители "Слуги народа", но в сентябре этого года он был снят с рассмотрения.