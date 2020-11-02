Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Попова избежала розыска за невозврат кредита на сумму более $6 млн – адвокат

Судебных производств с участием ПАО "Райффайзен Банк Аваль" и компаний, подконтрольных семье члена Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Татьяны Поповой, а также ей лично, было не менее четырех, утверждает адвокат Назар Черный.

Член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Татьяна Попова, несмотря на ряд фактов злоупотреблений и нарушений закона, продолжает уклоняться от возврата кредита ПАО "Райффайзен Банк Аваль", а подконтрольные ее семье фирмы противозаконно выводят из-под ипотеки имущество и оформляют фиктивное банкротство подконтрольных им компаний. Об этом говорится в колонке адвоката Назара Черного "Буквы" "Уроки спекуляции, или Как Татьяна Попова чудом избежала преследования правоохранительными органами".

"Невозврат кредита на сумму более $6 млн, взятого в ПАО "Райффайзен Банк Аваль" подконтрольными семье Поповой фирмами, начинается с того, что в 2007 году ООО "Инкристар" (сейчас ликвидировано) заключило с банком кредитный договор на эту сумму. В апреле того же года ООО "Західбудінвест Компані Консалтинг" был заключен договор ипотеки, предметом которого было нежилое здание, которое находится в Киеве (более известно как бизнес-центр "Инкристар")", – пишет юрист.

По его данным, в сентябре 2008 года Попова заключила договор поручительства с ПАО "Райффайзен Банк Аваль", выступая поручителем должника, ООО "ЗКК", которое принадлежит ее семье. ООО "ЗКК" прекратило выплачивать кредит сразу после заключения договора о переводе долга с ООО "Инкристар" на ООО "ЗКК" в 2008 году. В результате этого образовалась задолженность перед банком на сумму около $7 млн. Судебных производств с участием ПАО "Райффайзен Банк Аваль" и компаний, подконтрольных семье Поповой (а также ей лично), было не менее четырех, утверждает Черный.

Поповой было запрещено выезжать за пределы Украины до возвращения долга перед ПАО "Райффайзен Банк Аваль", она пыталась обжаловать этот запрет, мотивируя тем, что потребность в поездках за границу обусловлена ее работой и потребностью в оздоровлении, развитии и отдыхе ребенка, однако получила отказ, отметил автор.

"Магия заключается в том, что, несмотря на объявление в розыск, который странным образом прекратился без всяких на то оснований, госпожа Попова, похоже, совсем не волнуется по этому поводу, а правоохранительные органы, в свою очередь, совсем не замечают появлений госпожи Поповой в телестудиях, а также записи интервью у главы Высшего совета правосудия (оцените иронию ситуации)", – сказано в колонке.

Постановление о закрытии уголовного производства, впоследствии отмененное судом, в апреле 2020 года вынес прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Святослав Мазурик, который уже в июне был задержан при попытке получения неправомерной выгоды в размере $100 тыс, подчеркнул адвокат.

"К тому же, несмотря на выводы суда об отсутствии оснований для закрытия уголовного производства, прокурором Киевской местной прокуратуры №6 Байдюком Д.А. 21 августа 2020 года было повторно закрыто дело в отношении Поповой", – написал он.

Черный отметил, что в отношении Поповой правоохранительные органы избегают любых действий, а также проводят обыски в интересах еще одной подконтрольной семье Поповых компании – ООО "Медиа Эксперт Плюс". В ходе этого обыска следователи не только нарушили ряд норм УПК Украины относительно порядка проведения следственных действий, но и препятствовали деятельности журналистов, заявил Черный.