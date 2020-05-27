"Чувствую себя хорошо". Суд Германии отказал Украине в экстрадиции Онищенко и снял с него арест

Суд немецкого города Ольденбург своим решением счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко из-за подозрений несоблюдения стандартов международного права.

Онищенко уехал из Украины в 2016 году Фото: Александр Онищенко/ Facebook

Суд Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко. Об этом 27 мая сообщается в релизе суда немецкого города Ольденбург.

"В настоящее время невозможно установить, может ли иметь преследование в Украине политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права", – говорится в заявлении.

В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта, но получили лишь "слишком общую информацию".

Как сообщает интернет-издание "Страна", Онищенко подтвердил, что находится на свободе.

"Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе – отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания", – сказал он.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. С тех пор Украина требовала его экстрадиции.