ЦИК Беларуси: На закрытых участках Лукашенко получил 81,35% голосов, Тихановская – 8,09%

Результаты выборов президента Беларуси на закрытых участках озвучила 9 августа глава Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает телеканал "Беларусь 1".
Действующего президента Александра Лукашенко поддержали 81,35% избирателей, его главного конкурента – представителя оппозиции Светлану Тихановскую – 8,09%.
За экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую проголосовали менее 2%, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева – 1,28%, за лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Череченя – 1,23%.
Позицию "против всех" обозначили 4,04% избирателей.
По данным Ермошиной, на всех закрытых участках проголосовало 35 186 человек.
Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую – 6,8%.