Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дело о покушении на Шокина закрыто, Ермак убедил РФ пойти на компромисс. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 3 марта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После пяти лет расследования дело о покушении на Шокина закрыто
После пяти лет расследования дело о покушении на Шокина закрыто
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак убедил РФ пойти на компромисс

Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак смог убедить замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака “пойти на компромисс в Минских соглашениях после того, как Украина выполнит парижский меморандум”.

“Ермак передел драфты, которые готовы реализовать в Украине для нормализации отношений между странами, а также внутри государства. Законопроект о возвращении русского языка в образовательные учреждения Украины может стать основным кейсом, который сдвинет ситуацию с места”, – заявляют авторы паблика.

По всей видимости, речь идет об одном из законопроектов, поданных представителями фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем, Василием Нимченко и Олегом Волошиным (сопредседатель фракции – пророссийский политик Виктор Медведчук) и нардепом от “Слуги народа” Максимом Бужанским. 

Рябошапку не отправят в отставку

Вечером 3 марта в Верховную Раду был внесен проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Telegram-канал “Черная лампа” (его ведет главред “Радио НВ” Валерий Калныш) пишет, что на внеочередном заседании Верховной Рады “вопрос отставки генерального прокурора рассматриваться не будет”.

Будет ли рассматриваться этот проект позже, паблик не уточняет.

Шокин и тепловизор

В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины сообщала, что неизвестные обстреляли рабочий кабинет тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. В момент покушения Шокин, по данным спецслужбы, проводил совещание с подчиненными. Анатолий Матиос, который на тот момент занимал должность главного военного прокурора, утверждал, что стрелявший использовал тепловизор (при этом прибор через стекло не работает).

По данным бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, недавно дело о покушении было закрыто.

“В деле на начальном этапе было допрошено 700 свидетелей, проведено около 10 следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз. Еще в конце 2015-го было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генерального прокурора. Тогда же, в конце 2015-го, было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора. С 2017 года в деле не происходило ничего”, – написал Лещенко.

В СБУ “Украинской правде" подтвердили, что дело было закрыто 28 февраля.

Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, Минск, Валерий Калныш, Анатолий Матиос, Минские соглашения, Руслан Рябошапка, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В Украине обсуждают возможную отставку Гончарука
В РФ завозят “вагоны зараженных коронавирусом”, Гончарук поставил ультиматум. Главное из Telegram-каналов
2 марта, 2020 22.34
Игорь Коломойский (на фото) убедил президента отправить Гончарука в отставку
Коломойский принимает поздравления в связи с отставкой Гончарука. Главное из Telegram-каналов
29 февраля, 2020 01.50
Анонимный Telegram-канал утверждает, что Украина может восстановить прямое авиасообщение с РФ
Украина может восстановить авиасообщение с РФ, Шмыгаль – “компромиссный” премьер. Главное из Telegram-каналов
27 февраля, 2020 21.53
В Кабмине намечаются кадровые перестановки
Аваков может стать вице-премьером, Разумков конфликтует с Зеленским. Главное из Telegram-каналов
26 февраля, 2020 22.18
Слухи о скорой отставке Гончарука ходят с конца прошлого года
У председателей ОГА “грустное настроение”, Ермак добивается отставки Гончарука. Главное из Telegram-каналов
25 февраля, 2020 20.57
После отчета Гончарука в Раде вопрос о его отставке сняли с повестки дня, утверждает анонимный Telegram-канал
Отставка Гончарука откладывается, Ермак готовит новую внутриполитическую стратегию. Главное из Telegram-каналов
21 февраля, 2020 22.02
Отставка Суркова &ldquo;дает надежды на апгрейд Минских соглашений", считают авторы анонимного паблика
В Офисе президента “празднуют отставку Суркова”, Зеленский будет лично утверждать списки кандидатов от “Слуги народа” на местных выборах. Главное из Telegram-каналов
19 февраля, 2020 22.02
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком
Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком
Менеджер Little Big покинул коллектив после новостей об участии группы в "Евровидении"
Менеджер Little Big покинул коллектив после новостей об участии группы в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS