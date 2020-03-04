Дело о покушении на Шокина закрыто, Ермак убедил РФ пойти на компромисс. Главное из Telegram-каналов

После пяти лет расследования дело о покушении на Шокина закрыто Фото: EPA

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Ермак убедил РФ пойти на компромисс

Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак смог убедить замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака “пойти на компромисс в Минских соглашениях после того, как Украина выполнит парижский меморандум”.

“Ермак передел драфты, которые готовы реализовать в Украине для нормализации отношений между странами, а также внутри государства. Законопроект о возвращении русского языка в образовательные учреждения Украины может стать основным кейсом, который сдвинет ситуацию с места”, – заявляют авторы паблика.

По всей видимости, речь идет об одном из законопроектов, поданных представителями фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем, Василием Нимченко и Олегом Волошиным (сопредседатель фракции – пророссийский политик Виктор Медведчук) и нардепом от “Слуги народа” Максимом Бужанским.

Рябошапку не отправят в отставку

Вечером 3 марта в Верховную Раду был внесен проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Telegram-канал “Черная лампа” (его ведет главред “Радио НВ” Валерий Калныш) пишет, что на внеочередном заседании Верховной Рады “вопрос отставки генерального прокурора рассматриваться не будет”.

Будет ли рассматриваться этот проект позже, паблик не уточняет.

Шокин и тепловизор

В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины сообщала, что неизвестные обстреляли рабочий кабинет тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. В момент покушения Шокин, по данным спецслужбы, проводил совещание с подчиненными. Анатолий Матиос, который на тот момент занимал должность главного военного прокурора, утверждал, что стрелявший использовал тепловизор (при этом прибор через стекло не работает).

По данным бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, недавно дело о покушении было закрыто.

“В деле на начальном этапе было допрошено 700 свидетелей, проведено около 10 следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз. Еще в конце 2015-го было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генерального прокурора. Тогда же, в конце 2015-го, было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора. С 2017 года в деле не происходило ничего”, – написал Лещенко.

В СБУ “Украинской правде" подтвердили, что дело было закрыто 28 февраля.