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Депутатам Рады запретили ехать на молитвенный завтрак в США, Ермак лоббирует отставку Пристайко. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 6 февраля.

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Пристайко заявил, что готов к возможной отставке
Пристайко заявил, что готов к возможной отставке
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Депутатов Верховной Рады не отпустили в США

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина заявила, что на молитвенном завтраке в Вашингтоне, который проходил сегодня, "нет ни одного представителя новой украинской власти".

"Ни одного. От слова "совсем". Была централизованная команда не ехать. Депутатам это объяснили тем, что сессионная неделя и закон [законопроект] о земле. Причем всем, не только представителям ["Слуги народа"]. "Голосу", насколько я знаю, командировки тоже не подписали", – сообщила журналистка.

Наказание за провал законопроекта о рынке земли

Telegram-канал "Женщина с косой" утверждает, что Офис президента намерен инициировать рассмотрение законопроекта об императивном мандате, если депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" провалят голосование за законопроект об открытии рынка земли.

"Всем теперь ясно, что Зеленский – не марионетка Коломойского"

Telegram-канал "Темный рыцарь", ссылаясь на неназванные источники, пишет, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко поставил медиаофису задачу продвигать несколько тезисов о вчерашних обысках на телеканале "1+1" и у некоторых журналистов канала. Тезис №1: председатель СБУ Иван Баканов "самостоятельно организовал обыски на "1+1" и [президент Украины Владимир Зеленский был не в курсе]".

"Для Telegram-каналов готовится версия о том, что Баканов согласовал обыски с [помощником президента Андреем] Ермаком. На социальные сети "1+1" спущены все имеющиеся в распоряжении Тимошенко боты с тезисами "если нечего скрывать, почему на "1+1" возмущены?" и "теперь всем ясно, что [Зеленский] – не марионетка Коломойского".

Ермак лоббирует отставку Пристайко

Сегодня "Украинская правда" сообщила, что президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке Вадима Пристайко с должности министра иностранных дел. Источник Telegram-канала "Легитимный" в Офисе президента утверждает, что отставку лоббирует помощник президента Андрей Ермак, с которым у Пристайко "натянутые отношения".

"Ермак полностью курирует все международные отношения и связи президента, а Пристайко выполняет выставочную роль. Ермака порой раздражают действия Пристайко, который пытается играть "важную роль" и комментирует переговоры по Донбассу и пару раз ляпнул то, о чем надо было молчать", – утверждает источник анонимного паблика.

Сам министр заявил, что готов к возможному увольнению, но добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с главой государства.

Теги: МИД Украины, обыск, Вашингтон, 1+1, Владимир Зеленский, Соня Кошкина, Вадим Пристайко, Иван Баканов, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, рынок земли, императивный мандат
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