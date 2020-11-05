Депутатам от "Слуги народа" раздали шпаргалки, как комментировать увеличение дефицита бюджета и выделение средств на МВД

Депутатам от фракции "Слуга народа" раздали список тезисов о том, как комментировать проект госбюджета на 2021 год. В частности, нардепам дали советы, как правильно отвечать на вопросы о нереальности бюджета, увеличении финансирования Министерства внутренних дел, повышении пенсий и зарплат, а также увеличении дефицита.

Депутатам от "Слуги народа" рекомендуют говорить, что госбюджет-2020 – это бюджет социального восстановления Фото: rada.gov.ua

Аналитический отдел парламентской фракции "Слуга народа" раздал своим нардепам документ, в котором расписаны главные тезисы, как реагировать на вопросы о повышении пенсии или выделении больших средств на Министерство внутренних дел. Документ оказался в распоряжении журналистов издания "Бабель".

Основные тезисы по госбюджету-2021 для нардепов звучат так:

"На этой неделе бюджет рассматривают только в первом чтении и при подготовке ко второму чтению еще будут вноситься правки.

Оппоненты говорят, что проект бюджета абсолютно нереалистичный и не может быть выполнен, но такова роль оппозиционеров. В конце года, когда катастрофы с бюджетом не происходит, как "ванговалось", оппоненты власти молчат и не извиняются за свои апокалиптические прогнозы, которые не оправдались. Так будет и с этим бюджетом.

Принятие госбюджета – это не о "хотелках". Никто не может искать коррумпированной поддержки фракций за бюджет, как это было раньше.

Госбюджет-2021 – это бюджет социального восстановления. В нем есть повышение пенсий, новые доплаты для пенсионеров, увеличение минимальной зарплаты. Все это повлечет увеличение доходов по всей экономике.

Расходы на оборону и безопасность сокращать нельзя. Что касается увеличения средств на сектор безопасности – это не деньги лично министру внутренних дел Арсену Авакову или отдельно МВД, как это пытаются представить оппоненты. Увеличение расходов на безопасность – это средства на разведку, пограничников, Службу безопасности, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Дыра в Пенсионном фонде есть и потому, что часть политиков и бизнес не поддерживают повышение минималки.

На субсидии выделено достаточно денег – более 30 млрд грн. Денег, как рассчитывают чиновники, должно хватить всем, кто обратится за субсидией и имеет на нее право.

Почти каждое государство вынуждено увеличивать дефицит бюджета и выходить на рынки заимствований. Отказаться от уплаты долгов – невозможно. Тот, кто говорит обратное, обманывает".