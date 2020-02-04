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ПОЛИТИКА

"Деваться некуда". Шендерович считает, что Лукашенко и Путин из власти не уйдут

Как только президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко окажутся вне власти, их "сдадут", считает российский писатель Виктор Шендерович.

Шендерович (на фото) считает, что Путин и Лукашенко не смогут легитимно жить отдельно от власти
Шендерович (на фото) считает, что Путин и Лукашенко не смогут легитимно жить отдельно от власти
Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко будут оставаться у власти, потому что попали в "ловушку абсолютной власти". Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил изданию "Хартия-97" в интервью, которое было опубликовано 4 февраля.

"Деваться некуда. Что ему, что Путину. Это ловушка абсолютной власти. Мина-ловушка такая, зайти на нее можно, а сойти нельзя. Потому что сойдешь – взорвется. Зайдя, ты запускаешь этот механизм. Это ловушка абсолютной власти. Это [бывший президент Франции Николя] Саркози или [экс-президент США Билл] Клинтон могут уйти и играть на саксофоне или читать лекции. Они законов не нарушали, они не убивали политических противников, не развязывали войн, не узурпировали власть. Поэтому они могут в срок уйти и иметь возможность легитимно жить снаружи от власти", – сказал писатель.

По его словам, Путин и Лукашенко "не имеют возможности легитимно жить снаружи от власти".

"На втором шаге их попросят прийти дать показания по каким-то вопросам. Потом статус свидетеля сменится на подозреваемого. Потом – подписка о невыезде и так далее", – отметил Шендерович.

Он считает, что президенты России и Беларуси изучают вопрос возможных гарантий, но примеры бывших президента Сербии Слободана Милошевича и чилийского диктатора Аугусто Пиночета показывают ненадежность гарантий.

"Тот, кто давал гарантию, уходит, приходит другой и начинает задавать вопросы. Меняется политическая ситуация, конъюнктура – и Милошевича сдают в две секунды те, кто давали даже гарантии. Вопрос цены. Путин и Лукашенко – люди абсолютно циничные и только так понимающие политику. Они прекрасно понимают, что как только окажутся по-настоящему не у власти (не вот эта комедия с [экс-главой правительства РФ Дмитрием] Медведевым, а по-настоящему от рычагов отлипнут), на втором шаге их сдадут. Более того, тем, кто придет на смену, будет некуда деваться – надо будет спускать пар, надо будет искать виноватых", – объяснил писатель.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года, Путин – глава РФ (с перерывом в 2008–2012 годах, когда президентом был Медведев) с 2000 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Шендерович, Аугусто Пиночет, политика, Слободан Милошевич, писатель
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