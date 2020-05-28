Долги Геруса, обсуждение выхода из карантина, поиск нового губернатора для Одессы. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 27 мая.

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Герус консультируется с юристами, как не указывать долги в декларации

Telegram-канал "Шептун" опубликовал переписку якобы нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса с его официальным помощником Николаем Когутом. В опубликованных скринах политик просит проработать варианты, при которых ему не пришлось бы указывать в декларации свои долговые обязательства. Когут предупреждает его об административной и уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации. Герус отвечает, что проконсультируется с юристами и неким "Лещом". Telegram-канал "Крокодил" ранее утверждал со ссылкой на якобы взломанную почту Геруса, что у того есть карточные долги.

Трехсторонняя контактная ширма

По разведению вооружений на Донбассе нет подвижек, потому что этот вопрос должны решать глава ОП Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак лично, пишет канал "Легитимный".

"ТКГ это "ширма", делает только то, что скажут вышестоящие начальники", – утверждают авторы паблика.

Какой вариант кризиса выбрать

На канале "Женщина с косой" пишут, что в Офисе президента и правительстве произошло разделение на тех, кто продвигает быстрый выход из карантина, чтобы спасти страну от экономического кризиса, а также на тех, кто выступает за продление средне-жестких карантинных мер, чтобы не спровоцировать вторую волну эпидемии.

"У правительства и Офиса президента дилемма, что выбрать, жесткий экономический кризис, который уже "пришел", или риск второй волны эпидемии. Выбор невелик – или голодные бунты осенью, или полные больницы зараженных и высокий уровень смертности. Источник дополняет, что сейчас власть пытается лавировать и выбрать среднедопустимый вариант", – отмечается в сообщении.

Одесскому губернатору ищут замену

По главе Одесской ОГА Максиму Куцему идут консультации с центрами влияния внутри команды президента, заявляет Telegram-канал "Резидент".

"Арсен Аваков ищет кандидатуру, кем можно заменить зашкваренного губернатора, Одесский регион один из самых финансово интересных в Украине, вот почему никто не хочет упускать область из-под своего контроля. Максим Куцый в очередной раз не смог удержать ситуацию в области и допустил "бунт" болгар, который вылился в международный скандал", – пишут авторы канала.