Военный корабль "Донбасс" имеет полное право ходить в водах Украины – посольство США

"Донбасс" имеет полное право ходить в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее безостановочной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – говорится в заявлении.
«ДОНБАС» має повне право плавати у водах * . Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти * .— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 10, 2021
Вечером 9 декабря ФСБ заявила, что корабль "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями, и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.
После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.
Корабль управления "Донбасс" был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в "Краснодон", а в 2001 году – в "Донбасс". Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина получила его обратно.