Военный корабль "Донбасс" имеет полное право ходить в водах Украины – посольство США

"Донбасс" имеет полное право ходить в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее безостановочной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Контекст:

Вечером 9 декабря ФСБ заявила, что корабль "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, чем "создает угрозу безопасности мореплавания". ФСБ сообщила, что предупредила корабль о "необходимости соблюдения российского законодательства". Экипаж корабля ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал претензии страны-агрессора манипуляциями, и подчеркнул, что на "Донбассе" нет вооружения, а Азовское море является акваторией общего пользования Украины и России.

После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

Корабль управления "Донбасс" был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в "Краснодон", а в 2001 году – в "Донбасс". Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина получила его обратно.