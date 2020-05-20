Дубинский заявил, что у него есть доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн, и обвинил главу Госфинмониторинга

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019–2020 годов, утверждает нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом идет речь в статье на его сайте.
Схема, по его данным, нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования и привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса – злоупотребление властью (служебным положением) и служебная халатность. Эти статьи предусматривают штрафы или лишение свободы на срок до шести лет – при тяжелых последствиях для государства.
В схеме, по данным нардепа, участвовали 549 компаний.
"Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", – сказано в сообщении.
Дубинский утверждает, что по инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в ключевых областях:
"Киевская область — Орест Витык; город Киев — Нонна Багмет; Донецкая область — Ирина Долозина; Львовская область — Василий Крисяк; Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя). Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны", – отмечается в публикации.
По информации Дубинского, были привлечены также Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.