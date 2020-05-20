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Дубинский заявил, что у него есть доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн, и обвинил главу Госфинмониторинга

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал заявления в Генпрокуратуру и НАБУ о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга Игоря Черкасского.

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В схеме, по данным нардепа, участвовали 549 компаний
В схеме, по данным нардепа, участвовали 549 компаний
Фото: depositphotos.com

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019–2020 годов, утверждает нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом идет речь в статье на его сайте.

Схема, по его данным, нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования и привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса – злоупотребление властью (служебным положением) и служебная халатность. Эти статьи предусматривают штрафы или лишение свободы на срок до шести лет – при тяжелых последствиях для государства.

В схеме, по данным нардепа, участвовали 549 компаний.

"Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", – сказано в сообщении.

Дубинский утверждает, что по инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в ключевых областях:

"Киевская область — Орест Витык; город Киев — Нонна Багмет; Донецкая область — Ирина Долозина; Львовская область — Василий Крисяк; Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя). Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны", – отмечается в публикации.

По информации Дубинского, были привлечены также Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Теги: НДС, Госфинмониторинг, Александр Дубинский, Игорь Черкасский
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