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“Эффективные изменения – это просто”. Саакашвили переименовал Нацсовет реформ в Офис простых решений и результатов

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили переименовал ведомство, которое было создано в июле 2014 года.

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Саакашвили 7 мая назначен председателем Исполнительного комитета реформ и членом Нацсовета реформ
Саакашвили 7 мая назначен председателем Исполнительного комитета реформ и членом Нацсовета реформ
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили переименовал страницу совета в Facebook в Офис простых решений и результатов. Об этом сообщается на странице Нацсовета реформ в Facebook.

“Эффективные изменения – это просто”, – написал Саакашвили.

На видео, которое опубликовал Саакашвили, видно, что в ведомстве, вероятно, уже работает команда реформаторов

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1315679645302487/

По информации ZN.UA, офис Нацсовета реформ находится в БЦ "Парковый". 

В описании страницы ведомства сообщается, что Нацсовет реформ, который был создан в июле 2014 года, является площадкой для поиска консенсуса и принятия решений. Основные задачи Национального совета реформ: определение приоритетов реформ, координация действий по реформированию, мониторинг реализации и достижения целей реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, реформы, Нацсовет, Владимир Зеленский, Национальный совет реформ, назначение
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