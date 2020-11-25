Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ

Бывший первый замглавы СБУ во времена президента Петра Порошенко Юрий Артюхов по-прежнему остается негласным куратором контрабандных потоков и конвертационных центров, утверждает издание Delo.ua.

В 2014 году, сразу после Революции достоинства и Евромайдана, Артюхов был назначен на пост первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией ("главк К") Фото: nashigroshi.org

Бывший первый замглавы СБУ во времена президента Петра Порошенко Юрий Артюхов может стать объектом внимания Государственного бюро расследований. Об этом пишет издание Delo.ua со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что он якобы по-прежнему остается негласным куратором контрабандных потоков и конвертационных центров.

"Однако если ранее его неприкосновенность гарантировалась на уровне самых высших чиновников государства, то сегодня шансов избежать ответственности становится все меньше", – говорится в материале.

Журналисты пишут, что Артюхова считают "одним из столпов репрессий и давления силовиков на предпринимателей во времена Петра Порошенко". В 2014 году, сразу после Революции достоинства и Евромайдана, Артюхов был назначен на пост первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией ("главк К"). На этой должности его среди прочего обвиняли в "покровительстве" над конвертационными центрами.

"Якобы подконтрольные Артюхову организации и чиновники СБУ и фискальной службы контролировали порядка 10–15 "конвертов" с выгодой 0,5% от каждой операции. Кроме того, в этот же период Артюхов якобы организовывал фиктивные обыски дома и в офисах руководства "Укрзалізниці", которое противилось переходу "под крышу" СБУ вместе со своими коррупционными схемами", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Артюхов якобы организовал беспрепятственное передвижение физлиц и потребительских товаров с подконтрольной Украине территории на территорию, подконтрольную террористам из "ДНР" и "ЛНР", а также угля и металлолома – в обратном направлении. В частности, ему приписывали и контроль за растаможиванием контейнеров с определенными видами товаров по цене 300–500 долларов США за контейнер и за контрабандой сигарет из Беларуси на территорию Украины и Польши.

Артюхов был причастен и к делу о "рюкзаках Авакова". По одной из версий, именно подразделения СБУ под его руководством через своего давнего агента генерала Василия Писного установили у заместителя министра МВД Сергея Чеботаря видеозаписывающую аппаратуру, пишет портал.

Издание напомнило, что о несопоставимом со статусом чиновника состоянии журналисты программы "Наші гроші" снимали сюжет и в отношении имущества самого Артюхова. Программа с названием "Хороший кутюрье" была посвящена тому, как сразу после увольнения Артюхова из СБУ его семья приобрела роскошное имение на 800 м2 в элитной Конча-Заспе. А сам Артюхов объяснял происхождение средств своими "особенными" юридическими услугами, которые он предоставляет как "мастер индпошива".

Сегодня Артюхов является совладельцем двух автосалонов на столичной Петровке – "Автопассаж" (торгует автомобилями Peugeot) и "Автоград" (торгует Mitsubishi), сказано в материале. Кроме того, он оформлен как физлицо-предприниматель, предоставляющий услуги в сфере права. Среди видов деятельности ФЛП также есть и гостиничная деятельность. СМИ неоднократно писали, что через эти автосалоны Артюхов якобы легализирует краденные в Европе автомобили, утверждают авторы статьи.

Нынешний замглавы МВД Антон Геращенко прямо обвинял Артюхова в том, что он якобы "отжал" автосалоны у их законных владельцев, сам Артюхов это отрицал, отмечает Delo.ua.

"ГБР, как сообщают источники, близкие к службе, уже готовится открыть по Артюхову сразу несколько уголовных дел", – утверждает издание.