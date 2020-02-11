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Ермак будет требовать отставки Пристайко и Тимошенко, НАБУ допросило Ахметова. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 11 февраля.

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Назначение Ермака (на фото) свидетельствует "об усилении российского лобби", считает Береза
Назначение Ермака (на фото) свидетельствует "об усилении российского лобби", считает Береза
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Пристайко и Тимошенко уволят?

Telegram-канал “Женщина с косой” утверждает, что новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак “будет требовать отставки главы МИД Вадима Пристайко”.

“Ермаку нужен свой глава МИД, который не будет мешать своими заявлениями, а будет помогать руководителю Офиса президента, то есть станет его рупором. На данный момент Пристайко частично стал подыгрывать Ермаку, но сможет ли это задобрить нового главу ОП или Ермак будет просить Зеленского снять Пристайко?” – спрашивают авторы паблика.

“Темный рыцарь” при этом пишет, что после назначения Ермака может быть уволен и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

“В противостоянии [экс-главы ОП Андрея] Богдана с Ермаком [Тимошенко] занимал сторону первого и поливал Ермака грязью со всех подконтрольных Telegram-каналов. Одним из последних “выбросов” Тимошенко стали синхронные публикации о том, что обыски на “1+1” [председатель СБУ Иван] Баканов согласовывал с Ермаком”, – утверждает “Темный рыцарь”.

“Ермак – это хорошо для Кремля"

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза считает, что назначение Ермака свидетельствуют “об усилении российского лобби в окружении [президента Владимира[ Зеленского и попытке Кремля более активно влиять на Украину”.

“Это может привести к обратному эффекту. А если учесть, что в России сейчас разочарованы неудачей с Беларусью и сконцентрированы на трансфере власти, то украинский кейс будет до осени не очень важен Кремлю. О нас не забудут, но и особой активности не ожидается. В общем, Ермак – это хорошо для Кремля, плохо для Зеленского и никак для всех нас”, – считает Береза.

Ахметова допрашивали не по делу “Роттердам плюс”

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что допрос бизнесмена Рината Ахметова в Национальном антикоррупционном бюро Украины не был связан с расследованием дела “Роттердам плюс”.

“Ахметов во вторник был допрошен в НАБУ по одному из уголовных производств, которые расследуются антикоррупционным бюро. Принято решение не разглашать дело, по которому он был вызван, однако источники утверждают, что это не дело “Роттердам плюс”, – написал экс-депутат.

О том, что Ахметов приезжал в НАБУ, 11 февраля сообщили журналисты проекта Bihus.info. В НАБУ информацию о приезде бизнесмена комментировать отказались. Журналисты предположили, что визит Ахметова может быть связан с деятельностью его энергетической компании ДТЭК, сотрудников которой подозревают в причастности к внедрению так называемой формулы "Роттердам плюс", которая существенно поднимала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лещенко, Кремль, Борислав Береза, ДТЭК, НАБУ, Telegram, Роттердам плюс, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак
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