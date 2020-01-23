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ПОЛИТИКА

Ермак почти согласовал детали нового обмена, Зеленский готов закрепить в Конституции особый статус Донбасса. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 23 января.

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Андрей Ермак, по данным анонимного Telegram-канала, согласовал с российской стороной детали обмена удерживаемыми лицами
Андрей Ермак, по данным анонимного Telegram-канала, согласовал с российской стороной детали обмена удерживаемыми лицами
Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Обмен и особый статус Донбасса

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что помощник президента Украины Андрей Ермак “почти согласовал детали предстоящего обмена пленными”.

“Для этого Украине необходимо начать выполнять договоренности, достигнутые в Париже, и Россия готова сделать ответный шаг”, – говорится в сообщении. 

Какие именно шаги должна предпринять Украина, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, не уточняется.

МУЛЬТИМЕДИА

Другой источник “Резидента” сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский “готов [закрепить] в Конституции особый статус Донбасса, если Россия пойдет на уступки по границе”. “Наша страна предлагает разместить на границе Украины с Россией смешанный военный контингент”, – утверждают авторы паблика.

МУЛЬТИМЕДИА

На пресс-конференции после встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года Владимир Зеленский заявлял, что никогда не пойдет на закрепление в Конституции федерализации Украины.

Российская агентура на “Украинском завтраке” в Давосе

Украинский журналист Петр Шуклинов (ведет Telegram-канал “Катимся!”) рассказал, что во время “Украинского завтрака” в Давосе за стол к представителям СМИ из Украины подсела россиянка: женщина выдала себя тем, что не узнала выступавшего в тот момент бизнесмена Виктора Пинчука.

МУЛЬТИМЕДИА


Гончарук “отдал” “Укрзалізницю” Deutsche Bahn, но потом “передумал”

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на “Украинском завтраке” сообщил, что “Укрзалізницю” передадут в управление немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn на 10 лет. “Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим важным решением не только судьбу той инфраструктурной единицы, это решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира и новых стандартов", – сказал он.

Позже Гончарук написал в Telegram, что “немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия”. “Поэтому сразу развею все слухи – ни о каких продаже или аренде стратегически такого важного государственного объекта, как "Укрзалізниця", речь не идет”, – сообщил премьер.

МУЛЬТИМЕДИА

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза сыронизировал, что Гончарук “не только ничего не понимает в экономике, но и путает такие понятия, как управление и консультации”.

МУЛЬТИМЕДИА

Законопроект о дезинформации либерализуют

Офис президента собирается убрать из законопроекта о дезинформации, который на прошлой неделе был представлен Министерством культуры, молодежи и спорта для общественного обсуждения, некоторые пункты. 

“Инициативы о либерализации этого закона будут исходить от Владимира Зеленского, но основную концепцию хотят сохранить. Необходимо контролировать контент, публикуемый журналистами в медиа”, – утверждает Telegram-канал “Резидент”.

МУЛЬТИМЕДИА

Документ, представленный министром культуры Владимиром Бородянским, предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации. В частности, за распространение дезинформации СМИ предлагают штрафовать на сумму до 9,4 млн грн. Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров. 

Проект раскритиковали Национальный союз журналистов Украины, Институт массовой информации и Европейская федерация журналистов.

Теги: Укрзалізниця, особый статус Донбасса, Владимир Зеленский, война на Донбассе, министерство культуры, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук, Андрей Ермак, Владимир Бородянский, обмен удерживаемыми лицами
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