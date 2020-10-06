Ермак провел тайную встречу с госсекретарем Ватикана – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщило ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

К подготовке визита Ермака в Ватикан не привлекались ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и Ватикане, сообщило ZN.UA Фото: Андрей Ермак / Facebook

5 октября во время однодневной поездки в составе украинской делегации в Италию глава Офиса президента Украины Андрей Ермак нанес визит в Ватикан, который не был внесен в официальную программу. Об этом сообщили ZN.UA источники в дипломатических кругах.

По информации издания, Ермак после встреч в министерстве иностранных дел Италии отправился в Ватикан для общения в формате тет-а-тет с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.

На встрече с украинской стороны не было даже переводчика, перевод обеспечивался другой стороной. Остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон, отмечает ZN.UA.

К подготовке визита Ермака в Ватикан не привлекались ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и Ватикане. Ключевую роль в организации и подготовке встречи с Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти, который в 2015–2020 годах был Апостольским Нунцием (послом) в Украине. У Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком, и он действовал по его просьбе, пишет издание.

Источник сообщил ZN.UA, что одной из главных тем встречи с кардиналом Паролином было обсуждение и согласование кандидатуры посла Украины при Ватикане, эта должность остается вакантной с июля 2019 года. В Офисе президента видят значительный посреднический потенциал в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта на Донбассе.

По данным издания, в ОПУ рассчитывают, что госсекретарь Ватикана поспособствует тому, чтобы папа Франциск напрямую призвал президента России Владимира Путина к проявлению гуманности и обмену заложниками в Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.