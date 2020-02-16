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Ермак расставляет своих людей в ОП, у Януковича родился сын. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 14–15 февраля.

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Ермак возглавил Офис президента 11 февраля
Ермак возглавил Офис президента 11 февраля
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

В ОП началась кадровая трансформация

Telegram-канал "Резидент" сообщил, что в Офисе президента Украины "началась кадровая трансформация под Андрея Ермака, который хочет расставить своих людей на ключевые направления".

"Работа с парламентом будет выстраиваться на основе уступок и ультиматумов со всеми группами влияния во фракции "Слуга народа". Для улучшения коммуникации между депутатами и Офисом президента прорабатывается вопрос увеличения ежемесячных доплат", – утверждает анонимный паблик.

Формула Зеленского вместо Минских соглашений

Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источник в ОП, пишет, что офис главы государства "начал подготовку к мягкому продвижению формулы Зеленского".

"Первый этап – это мягкое исключение из всех официальных сообщений понятия "Минские соглашения". Зеленский сейчас почти не упоминает о них, а разделяет все вопросы по разным кейсам. Перед Офисом президента стоит задача в дальнейшем продвинуть новую дорожную карту по Донбассу, которую уже давно прорабатывают аналитические и экспертные группы", – утверждает "Легитимный".

В чем заключается смысл новой дорожной карты, паблик не уточняет.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, президент Владимир Зеленский подчеркивал необходимость выполнения всех условий по безопасности, предусмотренных Минскими соглашениями. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" 11 февраля он говорил о возможном изменении Минских договоренностей.

У Януковича родился сын

У беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его жены Любови Полежай родился сын, сообщила журналистка, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. По ее информации, ребенок родился около двух лет назад.

"Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет – ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы. Такие вот новости из-за поребрика", – написала она.

По всей видимости, это второй сын Януковича и Полежай. В 2017-м о рождении ребенка писало издание "Страна". По данным издания, на тот момент ему было около трех лет.

От первого брака – с Людмилой Янукович (об их разводе официально не сообщалось) – у беглого экс-президента было двое сыновей: Александр (родился в 1973 году) и Виктор (1981). Виктор Янукович – младший погиб в России в марте 2015 года.

Председатель Харьковской ОГА может быть уволен

Анонимный паблик "Женщина с косой" утверждает, что председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер может быть уволен с должности, если на довыборах в 179-м округе не победит кандидат от "Слуги народа".

"Кучер получил в Офисе президента устное указание победить на выборах, которые пройдут в 179-м округе 15 марта", – заявил неназванный источник.

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые прошли в июле 2019 года, в 179-м округе победила кандидат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова. В конце декабря 2019-го она была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований и сложила депутатские полномочий. В связи с этим в округе назначили повторные выборы.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Харьков, выборы, Донбасс, Минские соглашения, Владимир Зеленский, Соня Кошкина, Слуга народа, Алексей Кучер, Офис президента Украины, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак
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