Если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее воскресенье, победу одержала бы "Слуга народа" – опрос

Поддержать партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду готовы 26,6% опрошенных среди тех, кто определился и пойдет голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SOCIS.

Последние парламентские выборы состоялись в июле 2019 года Фото: depositphotos.com

Если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее воскресенье, победу одержала бы партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Отмечается, что поддержать президентскую партию готовы 26,6% опрошенных среди тех, кто определился и пойдет голосовать (1321 респондент).

На втором месте "Европейская солидарность", за которую готовы отдать голоса 21,3% определившихся с выбором украинцев.

Также 5-процентный барьер преодолевают "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,6%), "Батьківщина" (7,3%) и "Сила и честь" (5%).

Социологическое исследование проводилось с 24-го по 30 июня методом CATI с использованием планшетов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.