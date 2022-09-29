Евгений Киселев: Длинный стол Путина – не от COVID-19. Это чтобы самоутвердиться, показать, "где я и где все остальные", а также одна из мер предосторожности

"Этот же стол – это не от COVID-19. Этот стол длинный для того, чтобы, во-первых, самоутвердиться, показать, "где я и где все остальные", а кроме того, это одна из мер предосторожности", – сказал Киселев.

Он отметил, что в Федеральной службе охраны, частью которой является служба безопасности российского президента, "тысячи людей служат".

"Вот когда Путин едет в своем кортеже из Кремля в свою резиденцию в Ново-Огарево, это, наверное, километров 30 от Кремля примерно. [...] Буквально на каждых 20–50 метрах кто-то стоит под видом грибника за городом. Их так и называют местные жители: "грибники вон ходят, гуляют". Действительно, одетые, как будто туристы, гуляющие по лесу. С корзинками раньше даже ходили. Ну а внутри, в Москве, уже просто зеваки, одинокие прохожие, которые стоят вдоль всей этой трассы, снайперы на крышах... Не знаю, как сейчас, а в былые времена просто так купить жилье, квартиру где-нибудь на Кутузовском проспекте, окнами выходящую на Кутузовский проспект, по которому проходит трасса движения правительственных и президентских кортежей, – для этого нужно было пройти специальную негласную проверку", – объяснил Киселев.

По его словам, "могли в какой-то момент там настоятельно порекомендовать вам эту квартиру не покупать или продавцу квартиры – вам ее не продавать, если у вас что-то было с анкетой, что называется, не в порядке".

"Это огромная машина, которая в том числе делает вещи, о которых, пожалуй, даже не все задумываются. Например, когда едет президентский кортеж из Ново-Огарево в Кремль или обратно, это совершенно не значит, что президент там сидит. Иногда этот кортеж гоняют взад-вперед исключительно с целью сбить потенциальных террористов с толку, чтобы они не знали, когда на самом деле Путин едет в Кремль или из Кремля в резиденцию. Более того, бывают случаи, что он едет в каком-то другом, неприметном кортеже, спрятавшись. Можно сказать, конспиративно", – сказал Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube