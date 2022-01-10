Глава Европарламента более двух недель находится в больнице

Он рассказал, что главу Европарламента госпитализировали в Италии с "серьезным осложнением" дисфункции иммунной системы.
Куильо отметил, что в связи с госпитализацией 65-летнего Сассоли все мероприятия с его участием отменены.
Нынешний глава Европарламента решил не участвовать в новых выборах президента, которые намечены на конец января, подчеркивает агентство.
Осенью 2021 года Сассоли болел пневмонией и говорил, что она вызвана "болезнью легионеров".
Председатель Европейского парламента – чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимает итальянский журналист и политик Давид Сассоли.
Болезнь легионеров проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного микроорганизмами, относящимися к роду Legionella. Бактерия обитает преимущественно в резервуарах воды при температуре 25–45 °С.
Симптомы при этом заболевании следующие: высокая температура, озноб, кашель, мышечная и головная боль, дезориентация и диарея. Болезнь может продолжаться несколько недель до полного выздоровления. Тяжелая форма болезни или летальный исход крайне редки и характерны для пожилых людей.