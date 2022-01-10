Глава Европарламента более двух недель находится в больнице

Он рассказал, что главу Европарламента госпитализировали в Италии с "серьезным осложнением" дисфункции иммунной системы.

Куильо отметил, что в связи с госпитализацией 65-летнего Сассоли все мероприятия с его участием отменены.

Нынешний глава Европарламента решил не участвовать в новых выборах президента, которые намечены на конец января, подчеркивает агентство.

Осенью 2021 года Сассоли болел пневмонией и говорил, что она вызвана "болезнью легионеров".