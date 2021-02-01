Глава компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков назвал Россию "прекрасной страной", а аннексию Крыма – "воссоединением"

Комментируя участие компании в судьбе проблемных активов в оккупированном Крыму и на Донбассе, глава украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков назвал аннексию полуострова "воссоединением".

Андрей Волков: Россия – прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине Фото: 24tv.ua

Руководитель украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков в опубликованном 28 января интервью российскому порталу KM.ru заявил, что его фирма планирует выход на рынок России.

"Россия – прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине. Как бы ни старались украинские политики нас разъединить, мы все еще единое экономическое и культурное пространство с тесными бизнес-связями и значительным товарооборотом. Молодой президент нашей страны это прекрасно понимает и стремится нас сшить. Ему и команде приходится действовать чрезвычайно аккуратно, потому что сопротивление национальных украинских элит все еще значительно. Мы видим большой потенциал для себя в работе на российском рынке, ведем подготовку к выходу на него и надеемся, что в ближайшее время сможем рассказать вам о своих новых успехах здесь", – заявил он.

Комментируя участие компании в судьбе проблемных активов в оккупированном Крыму и ОРДЛО, Волков назвал аннексию полуострова "воссоединением".

"Крупнейшим кейсом в этом направлении остается Балаклавское рудоуправление в Севастополе. В 2019 году "Инвестохиллс Веста" выкупила активы банка-банкрота "Форум", в том числе долги компаний его бывшего акционера Вадима Новинского. Речь идет о 440 млн грн. По крайней мере эту сумму подтвердили национальные суды. Будучи правопреемником права требования по кредитам рудоуправления, мы добились в Кипрском суде блокировки активов Kagerol Holdings Limited. Эта компания принадлежит брату Новинского и контролирует рудоуправление, которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно российскому законодательству", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что знает подходы к украинским чиновникам.

"За годы работы мы досконально изучили методы работы украинских чиновников, умеем находить с ними общий язык. То, чего нельзя, всегда можно решить на уровне министерств и ведомств. Так министр, который курирует нашу деятельность, ранее занимался юридической деятельностью в сфере банкротств и урегулирования споров (речь о министре юстиции Украины Малюське. – KM.ru). Мы давно знакомы, он помогает нам решать наши вопросы. Нам оказывает содействие и самый влиятельный и авторитетный министр Арсен Борисович Аваков – этот человек всегда держит данное слово", – заявил Волков в интервью российским журналистам.

В 2014 году Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006–2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)". Журналисты Delo.ua в своем расследовании в 2020 году писали, что его компания судится в судах всех регионов и всех уровней с массой юридических и физических лиц. Основной деятельностью фирмы является выкуп права требования долгов.