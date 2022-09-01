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ПОЛИТИКА

Лавров заговорил о защите русскоязычных в Молдове

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Лавров намекнул, что еще один регион Молдовы Гагаузия тоже претендует "на особый статус"
Лавров намекнул, что еще один регион Молдовы – Гагаузия – тоже претендует "на особый статус"
Фото: depositphotos.com

Выступая на российском марафоне для детей "Знание", министр иностранных дел РФ заявил, что Кремль будет защищать интересы русскоязычного населения в Молдове.

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного, русского населения в Молдове не пострадали никоим образом", — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная Приднестровская молдавская республика, а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус". В контексте этого российский министр выразил надежду, что власти Молдовы "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

На заявление Лаврова уже отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Маски сняты, спектакли разыграны. МИД РФ заявляет, что следующей целью для уничтожения является Молдова. Напоминание всем соседям империи: "сосуществовать" с Россией невозможно. "Русский план" означает убийство, разрушение и ликвидацию государственности", – написал он в своем Twitter.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, Сергей Лавров, МИД России, Тирасполь, российская агрессия, Майя Санду, Михаил Подоляк
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