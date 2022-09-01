Лавров заговорил о защите русскоязычных в Молдове

Лавров намекнул, что еще один регион Молдовы – Гагаузия – тоже претендует "на особый статус" Фото: depositphotos.com

"Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного, русского населения в Молдове не пострадали никоим образом", — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная Приднестровская молдавская республика, а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус". В контексте этого российский министр выразил надежду, что власти Молдовы "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

На заявление Лаврова уже отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Маски сняты, спектакли разыграны. МИД РФ заявляет, что следующей целью для уничтожения является Молдова. Напоминание всем соседям империи: "сосуществовать" с Россией невозможно. "Русский план" означает убийство, разрушение и ликвидацию государственности", – написал он в своем Twitter.

Masks are off, performances were played. The RF Ministry of Foreign Affairs states that the next target for destruction is Moldova. A reminder to all empire’s neighbors: it is impossible to "coexist" with Russia. "Russian plan" means murder, destruction and statehood elimination. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022