Главарем "ДНР" может стать Захарченко, Зеленский не разрешил Ермаку зачистку в ОП. Главное из Telegram-каналов

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011-го вплоть до бегства в Россию в феврале 2014 года Фото: EPA

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Аваков пообещал разобраться с радикалами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, утверждает Telegram-канал “Резидент”, пообещал главе Офиса президента Андрею Ермаку “решить вопрос с радикалами перед внесением в Конституцию Украины поправок об “особом статусе” Донбасса".

“Именно это станет основным для главы МВД в вопросе проверки его профпригодности, а не дело [об убийстве журналиста Павла] Шеремета”, – говорится в сообщении паблика.

О каких радикалах идет речь, из сообщения неясно. Кроме того, на данный момент неизвестно, будут ли вноситься в Конституцию Украины изменения, закрепляющие особый порядок местного самоуправления на Донбассе.

Очередной Захарченко в группировке "ДНР"

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко может возглавить группировку “ДНР”, утверждает Telegram-канал “Незыгарь”.

“Пока в Москве не определились, как продолжать работу по украинскому направлению, украинская политэмиграция в лице олигарха [Сергея] Курченко решила двигать экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко на руководство “ДНР”. Линию Захарченко начал курировать [глава корпорации “Ростех”, член высшего совета партии “Единая Россия”] Сергей Чемезов”, – говорится в сообщении.

Паблик утверждает, что содействие Курченко оказывает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Боевиков "ДНР" с 2014-го по 2018 год возглавлял однофамилец беглого экс-министра – Александр Захарченко. Его взорвали 31 августа на выходе из кафе "Сепар" в Донецке.

Зеленский не разрешил Ермаку "резкие чистки" в ОП

Анонимный паблик “Женщина с косой”, ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский запретил Ермаку проводить “резкие чистки” в офисе. “Но к марту Ермак сможет уговорить президента дать ему возможность “зачистить” ОП под себя”, – заявил неназванный источник.

Зеленский выступит против законопроектов о медиа и дезинформации

Президент Владимир Зеленский по предложению Ермака выступит против законопроектов о медиа и дезинформации, утверждает “ЗеРада”.

“Сейчас Офис президента прорабатывает модели, как это сделать с максимальным эффектом для Зеленского и получить рост рейтинга и поддержку СМИ”, – сказано в сообщении.